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Спорт

Курские и донецкие спортсмены начали тренировки в Калуге

Занятия проходят во Дворце спорта «Центральный» и спортшколе «Фехтование», сообщили 19 сентября в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
07:45 сегодня
0 157
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В наш регион приехали 24 фехтовальщика и три тренера из Курской области.

Также в бассейне тренируются 10 донецких пловцов.

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Нормальные столбики,не гони волны! Я бы ещё и "лежачих"полицейских" добавил перед пешеходными переходами .

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Самый умный?

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mik27

29 часто ездят. Вечером 26 мало и 4

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Что Казахстан что Россия , видно разницы нет.

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harier

Эти столбики не предназначены для разграничения транспортных потоков. Это временные сигнальные ограждения, устанавливаемые на время ремонтных работ. Причем ооочень недешевые. Иных функций у этих столбиков нет!

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Александр Митюрников

76-й ходил ведь раньше до "Кошелева" , и было нормально всё. А теперь ходит полупустой на достаточно коротком маршруте. Продлите до "кошелька" и сразу в 29-ом свободнее будет.

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Pro Fun

этот автомобиль, что на фото

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16:36 18.09
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elisei

ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше.

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