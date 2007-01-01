Курские и донецкие спортсмены начали тренировки в Калуге
Занятия проходят во Дворце спорта «Центральный» и спортшколе «Фехтование», сообщили 19 сентября в министерстве спорта региона.
В наш регион приехали 24 фехтовальщика и три тренера из Курской области.
Также в бассейне тренируются 10 донецких пловцов.
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Лента комментариев
elisei
ощущение как будто,специально по расписанию пустили все,один уехал,другой сразу приехал..На конечных постояли,для видео дали указания ехать по интервалу.А когда не надо,фиг дождешься.По крайней мере в 23 года ездил на фомушина(в бассейн)особенно вечером после 7 стоишь минут 10-15 ждешь эти автобусы,троллейбусы.А зимой еще больше....
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