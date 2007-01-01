+22...+23 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт На двух калужских аренах обновили лёд
Спорт

На двух калужских аренах обновили лёд

Работы проведены ы спортшколе олимпийского резерва «Маршал» в Жукове, а также во дворце спорта «Центральный» в Калуге.
Дмитрий Ивьев
14:46 сегодня
0 91
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Об этом сообщил 18 сентября министр спорта региона Олег Сердюков.

В областной столице будут проходить игры национальной молодежной хоккейной лиги.

- После обновления лед соответствует всем требованиям белизны и прозрачности, а также брендирован согласно правилам, - пояснил Сердюков.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Андрей Ермишин

Массовые мероприятия дают право останавливать машины как попало. В обычные дни можно останавливать только нарушителей

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
14:14 сегодня
3 882
Maksimir

Полина, огромное вам спасибо! Как будто заново побывал на спектакле, в этой атмосфере!

...
КультPROсвет
Что сотворил с горьковскими «Детьми солнца» самарский режиссер Сергей Морозов
13:55 сегодня
1 188
mrTJohn

Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть.

...
Общество
В Калуге пенсионеров позвали торговать в оборудованные места
13:23 сегодня
1 760
Bungee

Согласен. Придётся в эти дни не выезжать.

...
Авто и транспорт
Массовые проверки водителей пройдут на калужских дорогах
13:16 сегодня
3 882
mrTJohn

Пассажирам из "Кошелева" порекомендовали меньше есть и больше заниматься спортивным бегом за автобусом. Благодаря рекомендациям горуправы, в скором времени места хватит на всех. Не благодарите.

...
Авто и транспорт
Горуправа показала, что творится в час пик на правобережных остановках
13:13 сегодня
1 886
mrTJohn

и дóма Отца Моего не делайте домом торговли

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге развалившееся общежитие начали превращать в церковь
13:09 сегодня
5 1164
Гриша

Лет десять назад на Литейной видел.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Калуге заметили «колибри»
12:36 сегодня
1 5434
maks17

А сажать когда будут?По-моему сейчас самое время.И не надо тратить бюджет на элитные саженцы-от Пучково до поворота на Одоевское море в пустующих полях красивых и бесхозных березок.

...
Благоустройство
В Калуге начали вырубать деревья на улице Ленина
12:20 сегодня
3 1289
maks17

Хоть что-то.Но это мизер, основная проблема Зерновой-полное отсутствие отсутствие пешеходной зоны от Зерновой,22 и до Грабцевского шоссе. Причем по обеим сторонам.

...
Авто и транспорт
В Калуге монтируют разграничительные столбики на улице Зерновой
12:13 сегодня
4 1680
shurup

Какая от них польза и какая в них необходимость?

...
Авто и транспорт
В Калуге монтируют разграничительные столбики на улице Зерновой
11:57 сегодня
4 1680
Афиша
Выставка, концерты и множество спектаклей: куда сходить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjBWb0J6bURvaW5ZcTk3ei9EbDFZNHc9PSIsInZhbHVlIjoiUXY3ZlI3dzJTa3RBNUZyS01PdStYSWlwMmtLV0VIenR0V0V2MUtxcXl6Nkd1amNOd0tScHcreS93TWVSQlBsY3gvZmRFSTAvUC84WVptMVdIOWNvaW8yOW9SNTNBLzEvbm54NUU0eHg2b1h3WWpoaVlCVEF0cVRTNjZQZWhoeXZ1OFJvUUoycUYzaW9Wb1NkaUhUWWUrRUJXbEViaVJOdkttR05leFBUUkNHeVRrZUw5RG4zZC8xZnBZRER6TFFEL0pLbVJnYUEva1gvb2NUZ0ZDZmY0WlY3cGJWNk1yUzFBMXZ0bm01aTNKbC9aWEJVa3hkRDVwblYvTkJXdjk2Vmo3MWJKN3FqK2JqNUVHUURGbFBZc1FMNmcwMGN2UWxmcjNCRnBseDFWcFNTUEFGakVpY3Z3ZmM4cEN1eHh1eURBNTlYbFRhZjMzMU9YL0w5cU81SWJxNW9yVUU2ZGplWlNnRUozY1NMcEtyWnp4bDdwZy9TN0J1OTRkQlFsUllob0wyQkVmYnVSTDJubk4ydVVIdnNLMDhiYTJidXhMRklKT2YxTG9zV3NocERFc0FteXJBVGpsY3MwSWViY2RncFBROVhqa1BGdE9IWDlyKytOTW1pWTNDclNTUFMwOU9rcHdjcWZ4T0N2NnQ0L011L2pGdFVCSnNvUXhaUVNmOE1Zb2U0SmYzM0dlV2ZjblZJMFkyNmNCNGE2N1JvMXo1cEVka2wxVjhrbGVlc2VNTi9DZEFtY3ZMb1EzdUYwaENlMWs5ME9jdmJNWEpkK2xBcS82VkJPeGdtWklXU1ljbExWK25VVCtpVjZNdXRqRlFlcWNqSnpsWlFnaHNJL24rUiIsIm1hYyI6Ijg5MWViZjM5YmNiNDMwN2FmYTczM2FlMDJiN2Q4Nzg3YWEzMjA2YWFhNDlmMjE1YWFjOWE5ZDBhM2Q0Nzk0NzkiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IngwNjN0bUlhNXkrTnpvdW45amYrUGc9PSIsInZhbHVlIjoiN01xMzYxNitSZVhydDNpRWt1ckxoMU9naHNZa3hMM0lGNUFNQXJwcXljdjJFZGNxR2dQQVAxWjlON0hJaDY0SVhDdHArbDZ6YmFLTlRuZlVGOVZSbGdUbDRLUnl6SkFIbW43ajM1QmJSNk5ybitnT2NoYVBZK3JsWTBBLzE0YVpFb3dqTlhmME1Gd2xYRDdHakppdmw1VXdxOUl1REhldXRQV1UyWE56ZFc4ZE14Mm1MSkR3QXFYY3VVeXk3bmRvUVExZU5RalpET0ROVGdaQ29zZC92Q3dETXRvVm0yeDA2RTllREM1RGU1bWs0WWtwK0xqVWFvbmN6Mkh6NzVucTJOWkJuaTMzWkovQitHY3hBdFM1ZGRmSXVqMnU2R1VKUkN3TEVEN0Q2RWxoWmgrZzhxai9XK3Q3Q0p2T3c0dCswSlhtMVYxQkN6endFbmpoRGdrbkRuVjVrV0pXTVRteUgvbGVPT09YNW1XSkVUN3c1dy9XY0R4VjUyaVhIajdRcmhUNm9FYTZFRFkyYXhIbEIzL1pqeTFVNXdLcWUwQWNtNG5xUXNWeVhPclEvRUI2T2FqYW1paU9xZTh3UTZ2UiIsIm1hYyI6IjFjNjhlOTkwMDlkZmY3NGU4NWU4NDM5YTJjYmU3NjI2NjcxYzY2NjBkYTdkMDk1YzMzM2ViZjVlYzIwOGEyMTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+