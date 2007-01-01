На двух калужских аренах обновили лёд
Работы проведены ы спортшколе олимпийского резерва «Маршал» в Жукове, а также во дворце спорта «Центральный» в Калуге.
Об этом сообщил 18 сентября министр спорта региона Олег Сердюков.
В областной столице будут проходить игры национальной молодежной хоккейной лиги.
- После обновления лед соответствует всем требованиям белизны и прозрачности, а также брендирован согласно правилам, - пояснил Сердюков.
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Лента комментариев
mrTJohn
Очевидно, что торговля ведется в местах большей проходимости. Это как с народными тропинками, если люди протоптали тропу, то какие хорошие тротуары не делай в другом месте, люди будут ходить где им удобнее. Понятно, что центр не красят хаотичные бабульки с ящиками и котомками, но что-то придумать можно, думаю. Как-то оформить, упорядочить, ну или оставить все как есть....
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