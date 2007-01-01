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На двух калужских аренах обновили лёд

Дмитрий Ивьев

Работы проведены ы спортшколе олимпийского резерва «Маршал» в Жукове, а также во дворце спорта «Центральный» в Калуге.

Дмитрий Ивьев 91 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники