На чемпионате России по спорту слепых калужские голболистки завоевали «золото»
Турнир в подмосковном Раменском выиграли воспитанницы адаптивной школы «Эверест», рассказал 17 сентября министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
В финале наши спортсменки обыграли команду Вологодской области со счетом 5:0.
Лучшим игроком стала калужанка Ирина Арестова, забившая все мячи.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....
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