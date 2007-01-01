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Спорт

На чемпионате России по спорту слепых калужские голболистки завоевали «золото»

Турнир в подмосковном Раменском выиграли воспитанницы адаптивной школы «Эверест», рассказал 17 сентября министр спорта Калужской области Олег Сердюков. 
Дмитрий Ивьев
08:47 сегодня
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В финале наши спортсменки обыграли команду Вологодской области со счетом 5:0. 

Лучшим игроком стала калужанка Ирина Арестова, забившая все мячи.

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Лента комментариев
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