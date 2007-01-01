Калужские гиревики выиграли два золота на Кубке России
Соревнования в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» проводились в селе Сукко Краснодарского края, рассказали 17 сентября в региональном Минспорта.
Калужскую область представляли спортсмены из жуковской школы «Маршал».
Максим Шаров стал лучшим в категории 68 килограммов, а Иван Кулаков выиграл весовую категорию 95 кг.
Кроме того, Максим Шаров выиграл «бронзу» в длинном цикле.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дóма Отца Моего не делайте домом торговли (Ин 2:13–16)....
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