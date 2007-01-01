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Калужские гиревики выиграли два золота на Кубке России

Дмитрий Ивьев

Соревнования в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» проводились в селе Сукко Краснодарского края, рассказали 17 сентября в региональном Минспорта.

Дмитрий Ивьев 169 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники