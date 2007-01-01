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Спорт

Калужские гиревики выиграли два золота на Кубке России

Соревнования в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» проводились в селе Сукко Краснодарского края, рассказали 17 сентября в региональном Минспорта.
Дмитрий Ивьев
08:29 сегодня
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Калужскую область представляли спортсмены из жуковской школы «Маршал».

Максим Шаров стал лучшим в категории 68 килограммов, а Иван Кулаков выиграл весовую категорию 95 кг.

Кроме того, Максим Шаров выиграл «бронзу» в длинном цикле.

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