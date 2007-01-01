Два новых спортивных объекта построят в Калужской области

С применением механизма государственно-частного партнерства создадут фиджитал-центр в Калуге и спортклуб «Моя станция» в Обнинске.

- Готовятся концессионные соглашения, - рассказал 17 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он напомнил, что первый построенный по такой программе объект появился в Балабаново – это ледовая арена. Там в школе Ильи Авербуха занимается около 370 детей. Ледовую арену в Обнинске должны построить до конца следующего года.

- Это результат реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (я выбираю спорт)», - прокомментировал губернатор. - Также благодаря ему в Людиново создан современный модульный спортзал. Наша область занимает 3 место среди регионов РФ по обеспеченности объектами спорта. Чем их больше, тем больше желающих вести активный образ жизни. Работаем дальше.

Также он отметил, что бассейн в Козельске должны построить в 2025 году.