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Спорт

Два новых спортивных объекта построят в Калужской области

С применением механизма государственно-частного партнерства создадут фиджитал-центр в Калуге и спортклуб «Моя станция» в Обнинске.
Дмитрий Ивьев
10:56 сегодня
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- Готовятся концессионные соглашения, - рассказал 17 сентября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он напомнил, что первый построенный по такой программе объект появился в Балабаново – это ледовая арена. Там в школе Ильи Авербуха занимается около 370 детей. Ледовую арену в Обнинске должны построить до конца следующего года.

- Это результат реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (я выбираю спорт)», - прокомментировал губернатор. - Также благодаря ему в Людиново создан современный модульный спортзал. Наша область занимает 3 место среди регионов РФ по обеспеченности объектами спорта. Чем их больше, тем больше желающих вести активный образ жизни. Работаем дальше.

Также он отметил, что бассейн в Козельске должны построить в 2025 году.

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Лента комментариев
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