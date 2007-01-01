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Спорт

Калужские команды одержали две победы в Юношеской футбольной лиге

Представители спортшколы «Калуга» играли в Тамбове, рассказали 16 сентября в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
08:33 сегодня
0 177
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Команда 2007 года рождения обыграла местный клуб «Академия футбола» со счетом 1:0.

Калужские футболисты 2008 года рождения разгромили соперников со счетом 4:1.

А встреча команд 2009 года рождения завершилась вничью.

В следующем туре ЮФЛ, которая проводится в рамках нацпроекта «Демография», «Калуга» примет на стадионе «Орбита» соперников из Химок.

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Лента комментариев
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