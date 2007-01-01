Калужские команды одержали две победы в Юношеской футбольной лиге
Представители спортшколы «Калуга» играли в Тамбове, рассказали 16 сентября в региональном министерстве спорта.
Команда 2007 года рождения обыграла местный клуб «Академия футбола» со счетом 1:0.
Калужские футболисты 2008 года рождения разгромили соперников со счетом 4:1.
А встреча команд 2009 года рождения завершилась вничью.
В следующем туре ЮФЛ, которая проводится в рамках нацпроекта «Демография», «Калуга» примет на стадионе «Орбита» соперников из Химок.
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