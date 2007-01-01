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Забеги по пересеченной местности пройдут в Обнинске 28 сентября

Дмитрий Ивьев

В последнюю субботу месяца там состоятся два соревнования - Атомный трейл и Атомная О-ночь, рассказали в региональном министерстве спорта.

Дмитрий Ивьев 144 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники