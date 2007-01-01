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Спорт

Забеги по пересеченной местности пройдут в Обнинске 28 сентября

В последнюю субботу месяца там состоятся два соревнования - Атомный трейл и Атомная О-ночь, рассказали в региональном министерстве спорта.
Дмитрий Ивьев
08:24 сегодня
0 144
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Участники смогут пробежать дистанции 5, 10 или 21 километр.

Дети посоревнуются на дистанции 1,2 километра. 

А состязания по ночному спортивному ориентированию стартуют уже после захода солнца – после 19:00. Там побегут эстафетные команды.

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Лента комментариев
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