Забеги по пересеченной местности пройдут в Обнинске 28 сентября
В последнюю субботу месяца там состоятся два соревнования - Атомный трейл и Атомная О-ночь, рассказали в региональном министерстве спорта.
Участники смогут пробежать дистанции 5, 10 или 21 километр.
Дети посоревнуются на дистанции 1,2 километра.
А состязания по ночному спортивному ориентированию стартуют уже после захода солнца – после 19:00. Там побегут эстафетные команды.
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