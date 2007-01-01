Калужане завоевали награды на турнире по аэробике в Анапе
Первые места в аэробике и степ-аэробике в разных возрастах выиграли команды «Альциона», «Астерия», «Глория Кидс» и «Глория джуниор».
Вторые места у «Калужаночки» и «Гравитации», третье – у «Виктории».
В личных состязаниях успеха добились Дарья Быченкова, Дарья Ковалева, Вероника Лакеева, Таисия Бухтеева, Алина Тихонова, Мирослава Гурова, Александра Чекарева, София Кашина, Валерия Горбунова, Ксения Колесникова и Тамара Торопина.
Отвечают всегда самые нищие, глупые и незащищенные цепи звена. То курьера поймают, который деньги перевез из точки А в точку Б, то нищеброда, который за несколько тысяч отдал свою карту преступникам. А вот настоящие мошенники продолжают своё черное дело и не кашляют. Ну, а коль не поймают ни курьера, ни владельца счета, финансово ответит жертва. Схема проста, и не надо напрягаться....
Заказчик не виноват, подрядчик тоже не виноват - виноват проектировщик. Деньги налогоплательщиков тю-тю. Из статьи не понял, что нас убережёт от ошибок нового проектировщика? Или эти ребята по определению не ошибаются? Если склон сползёт в следующий раз, то арбитражный суд постановит, что место проклятое 😀...