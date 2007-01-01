Калужане завоевали награды на турнире по аэробике в Анапе

Соревнования прошли в рамках нацпроекта «Демография», рассказали 16 сентября в министерстве спорта региона.

Первые места в аэробике и степ-аэробике в разных возрастах выиграли команды «Альциона», «Астерия», «Глория Кидс» и «Глория джуниор».

Вторые места у «Калужаночки» и «Гравитации», третье – у «Виктории».

В личных состязаниях успеха добились Дарья Быченкова, Дарья Ковалева, Вероника Лакеева, Таисия Бухтеева, Алина Тихонова, Мирослава Гурова, Александра Чекарева, София Кашина, Валерия Горбунова, Ксения Колесникова и Тамара Торопина.