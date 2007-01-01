«Калуга» пропустила на последней минуте и умудрилась отыграться
В воскресенье, 15 сентября, ФК «Калуга» принимал в гостях «Авангард» из Курска. Игра выдалась малорезультативной, но нервов потрепала болельщикам обеих команд весьма изрядно.
В течение всей встречи калужане создали большое число голевых моментов, однако повести в счете так и не смогли.
Первый раз ворота распечатать удалось только на 89 минуте, да и то сделали это куряне.
Казалось – это фиаско, однако в добавленное время очередной накат космонавтов на ворота соперника привел-таки к результату и ничьей 1:1 в матче.
Подробнее о том, как прошла встреча, читайте на нашем сайте позже, а видео со спасительным голом наших смотрите ниже.
А знаете в чем прикол *уважаемые* чиновники горуправы. Деревья пилятся весной перед летом. Мониторятся они круглый год. Зачем их пилить щас? Вы всем открыли взгляд на ул. Театральную, обшарпанные здания, дырявые крыши, везде какая то разруха (вспоминаем профессора Преображенского). Посмотрите на фото Калуги 1975 годов, никому деревья не мешались, в она форточки не лезли, хотя были очень ветвистые. Калуга станет как МСК или Тула скоро. Зачем на кирова деревья срубили и посадили новые? Зачем тоже самое сделали на Степанке?...