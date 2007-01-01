«Калуга» пропустила на последней минуте и умудрилась отыграться

Матч с курским «Авангардом» завершился вничью.

В воскресенье, 15 сентября, ФК «Калуга» принимал в гостях «Авангард» из Курска. Игра выдалась малорезультативной, но нервов потрепала болельщикам обеих команд весьма изрядно.

В течение всей встречи калужане создали большое число голевых моментов, однако повести в счете так и не смогли.

Первый раз ворота распечатать удалось только на 89 минуте, да и то сделали это куряне.

Казалось – это фиаско, однако в добавленное время очередной накат космонавтов на ворота соперника привел-таки к результату и ничьей 1:1 в матче.

Подробнее о том, как прошла встреча, читайте на нашем сайте позже, а видео со спасительным голом наших смотрите ниже.