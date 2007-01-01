Калужанин завоевал «бронзу» на первенстве России по конному спорту

Соревнования прошли в Подмосковье, сообщили в четверг, 12 сентября, в региональном министерстве спорта.

Калужанин Альберт Халиков на Арголис Токио стал третьим по итогам трехдневного турнира.

Также в программе CCNJ 2*L пятое место еще у одной калужанки Виктории Потетенькиной на Хеппи.

В министерстве отметили, что соревнования проходили в рамках нацпроекта «Демография».