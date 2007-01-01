В Калуге вручили 60 значков отличия ГТО

О церемонии награждения школьников в четверг, 12 сентября, рассказали в министерстве спорта региона.

Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия калужанам вручали руководитель регионального центра тестирования ГТО Юрий Тележкин и послы ГТО от Калужской области Валерий Кобелев и Михаил Кардополов.

Спортсмены напомнили детям, что путь в большой спорт начинается с малого.