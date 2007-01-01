В Калуге вручили 60 значков отличия ГТО
О церемонии награждения школьников в четверг, 12 сентября, рассказали в министерстве спорта региона.
Золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия калужанам вручали руководитель регионального центра тестирования ГТО Юрий Тележкин и послы ГТО от Калужской области Валерий Кобелев и Михаил Кардополов.
Спортсмены напомнили детям, что путь в большой спорт начинается с малого.
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Дмитрий Ивьев, в статье должна быть вся история до укладки асфальта - когда калужане начали жаловаться на отвратную дорогу, какие "рукожопики" делали ямочный ремонт, можно даже по-фамильно (страна должна знать своих героев), а не только название организации, когда срезали асфальт и сколько прошло времени до укладки. Ну и приблизительно, сколько матюков прозвучало в адрес чиновников во главе с Денисовым....
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