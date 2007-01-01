Калужанин выиграл медаль на всероссийском турнире среди обучающихся

Соревнования по легкой атлетике прошли в Сочи в рамках нацпроекта «Демография», сообщили 11 сентября в Минспорта.

Среди юношей до 12 лет калужанин Егор Шаронов завоевал «серебро» в прыжках в высоту с результатом 142 сантиметра.

В многоборье Егор стал 27-м.

Еще один калужанин Савелий Сонин был 21-м, Дарья Кулешова – 45.