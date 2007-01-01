Калужанин выиграл медаль на всероссийском турнире среди обучающихся
Соревнования по легкой атлетике прошли в Сочи в рамках нацпроекта «Демография», сообщили 11 сентября в Минспорта.
Среди юношей до 12 лет калужанин Егор Шаронов завоевал «серебро» в прыжках в высоту с результатом 142 сантиметра.
В многоборье Егор стал 27-м.
Еще один калужанин Савелий Сонин был 21-м, Дарья Кулешова – 45.
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sozimov2016
Вообще формат художественного кино с документальной основой себя изжил в век интернета и документальных ежечасных отчётов с СВО, того что именно сегодня произошло. Просто не интересно смотреть, выглядит детскими играми в войнушку, когда всё реальное рядом происходит, и даже непосредственно тебя касается....
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