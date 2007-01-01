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Спорт

Калужанин выиграл медаль на всероссийском турнире среди обучающихся

Дмитрий Ивьев
18:21 11.09
0 129
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Соревнования по легкой атлетике прошли в Сочи в рамках нацпроекта «Демография», сообщили 11 сентября в Минспорта. 

Среди юношей до 12 лет калужанин Егор Шаронов завоевал «серебро» в прыжках в высоту с результатом 142 сантиметра.

В многоборье Егор стал 27-м.

Еще один калужанин Савелий Сонин был 21-м, Дарья Кулешова – 45.

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Лента комментариев
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Ого, а раньше такой комиссии и не было? И ни одного дендролога в управлении городского хозяйства? Рубят и сажают просто так? Вот это да!

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