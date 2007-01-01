Белгородские спортсмены начали тренировки в Обнинске
Пловцы будут заниматься в спортивной школе «Олимп», рассказал 11 сентября министр спорта Олег Сердюков.
Из Белгорода в Калужскую область приехали 21 спортсмен и два тренера.
Также вскоре Калуга примет 24 фехтовальщиков и трех тренеров из Курской области.
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sozimov2016
Вообще формат художественного кино с документальной основой себя изжил в век интернета и документальных ежечасных отчётов с СВО, того что именно сегодня произошло. Просто не интересно смотреть, выглядит детскими играми в войнушку, когда всё реальное рядом происходит, и даже непосредственно тебя касается....
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