Белгородские спортсмены начали тренировки в Обнинске

Пловцы будут заниматься в спортивной школе «Олимп», рассказал 11 сентября министр спорта Олег Сердюков.

Из Белгорода в Калужскую область приехали 21 спортсмен и два тренера.

Также вскоре Калуга примет 24 фехтовальщиков и трех тренеров из Курской области.