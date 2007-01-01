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Спорт

Белгородские спортсмены начали тренировки в Обнинске

Пловцы будут заниматься в спортивной школе «Олимп», рассказал 11 сентября министр спорта Олег Сердюков.
Дмитрий Ивьев
17:18 11.09
0 133
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Из Белгорода в Калужскую область приехали 21 спортсмен и два тренера.

Также вскоре Калуга примет 24 фехтовальщиков и трех тренеров из Курской области.

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калужская область
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Лента комментариев
VGA

Можно вопрос не по теме? А как вы относитесь к ношению медицинских масок?

...
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Запрет на ношение никаба – борьба с экстремизмом или ущемление мусульман?
20:43 11.09
1 518
diskalugaman

За последние годы только вырубают, а если и сажают, то настолько безграмотно, что деревья погибают. Такая нынче власть в Калуге- вместо троллейбусов автобусы, вместо деревьев пеньки, вместо дорог асфальт на площади Старый торг по десятому разу.

...
Благоустройство
В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев
20:43 11.09
3 527
VGA

Комиссия нужна, чтобы виновного нельзя было найти. Кто решил? Комиссия...

...
Благоустройство
В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев
20:32 11.09
3 527
VGA

Никто из мигрантов там на самом деле не поселился.

...
Криминал
Калужанку оштрафовали на 100 тысяч за фиктивную регистрацию мигрантов
20:31 11.09
2 435
Василёк

какой ценный стол, что даже камеру за ним решили закрепить.

...
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В Калуге на камеру попало несколько человек, которые ломали теннисный стол
18:56 11.09
4 1009
Василёк

спасли так спасли

...
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Калужанам порекомендовали завершить купальный сезон
18:55 11.09
1 455
sozimov2016

Вообще формат художественного кино с документальной основой себя изжил в век интернета и документальных ежечасных отчётов с СВО, того что именно сегодня произошло. Просто не интересно смотреть, выглядит детскими играми в войнушку, когда всё реальное рядом происходит, и даже непосредственно тебя касается.

...
Культура
Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге
18:40 11.09
3 7858
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Лучше всего поставить рядом батут, тогда уж точно не будут лазить.😃

...
Происшествия
В Калуге на камеру попало несколько человек, которые ломали теннисный стол
18:07 11.09
4 1009
mrTJohn

Ого, а раньше такой комиссии и не было? И ни одного дендролога в управлении городского хозяйства? Рубят и сажают просто так? Вот это да!

...
Благоустройство
В Калуге создадут комиссию по удалению деревьев
17:33 11.09
3 527
mrTJohn

Бежать по Кирова будут по пластунски что ли с 8:30 до 14:00?

...
Авто и транспорт
Улицу Кирова в Калуге перекроют от Московской до Рылеева
17:28 11.09
1 495
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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