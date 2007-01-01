+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Более 1500 калужан хотят принять участие в «Кроссе наций»
Новость дня Спорт

Более 1500 калужан хотят принять участие в «Кроссе наций»

Желающие будут бежать 21 сентября от Театральной площади по улице Кирова. Дистанции – от 500 метров до восьми километров.
Анастасия Каторгина
12:04 сегодня
0 273
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник об этом рассказал Минспорт.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

В день начала мероприятия в 9:00 выдадут стартовые номера участников.

- В 10:00 начнутся забеги «Красной группы» (спортсмены, которые бегут на результат). В 12:00 стартует забег для воспитанников дошкольных образовательных организаций на 500 м, а в 12:05 – для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - рассказало министерство.

Общий старт в один километр будет дан в 12:10.

Напомним, ранее мы сообщали о перекрытии улицы Кирова.

Новости по тегу
бег
Лента настроения
9 оценили
11%
0%
0%
0%
22%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
ajax

А укоротить деревья в сквере Мира, где гнездится не одна сотня гадящих и орущих летающих, умные головы не додумались? ТАК И БУДЕТ ВСЁ В СКВЕРЕ ЗАСР...ТО, ЧТО НИ ПРИСЕСТЬ, НИ ПРОЙТИ???

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:29 сегодня
7 928
Виталий Гераськин

Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
15:01 сегодня
7 928
Kas9l

а для чего там ходить? Кто куда собрался там мигрировать? Из кофейни в КНИИТМУ или обратно? Там нет такого количества пешеходов, чтобы специально рисовать "зебру".

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
14:20 сегодня
7 1427
maks17

Вполне даже нормальные актеры, зря вы так.Особенно Трубинер, лично мне

...
Культура
Опубликовано фото известных актёров на съёмке фильма в Калуге
14:17 сегодня
2 3799
maks17

Это только заезд - у нас пол Калуги такие улицы. Первомайка,Мичурина,заезд во двор поликлиника Красный Крест и это только за сегодня...Перечислять можно очень долго. Видать,не гуляет там Денисов

...
Общество
Калужане пожаловались на разбитый асфальт в поселке Силикатный
13:55 сегодня
1 484
SergeyKLG

Заставь дурака богу молиться ....

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
13:04 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ ...
Общество
В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
12:55 сегодня
2 374
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Я спросил у ясеня.....Ясень не ответил мне.

...
Благоустройство
В Калуге спилили деревья на улице Гагарина
11:57 сегодня
7 928
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

В России резко упали продажи алкогольной продукции, но ещё резче увеличились продажи сахара и дрожжей.

...
Общество
В Калужской области уменьшилось количество алкоголиков
11:55 сегодня
2 423
mrTJohn

в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».

...
Общество
В Калуге пройдёт всероссийский фестиваль беспилотных авиасистем
11:37 сегодня
2 374
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Im5oNnUrcVdlbVZ4SmhsNkMzbEMxbkE9PSIsInZhbHVlIjoiY1JzWENLS05EYlRmMW5qdjczcDR3bUM4amJEVnJ5UUYvUzNOelYxQjlqNjFId1R1WXh2bjV4Q3JXRzJjRkRqZ1RvS0dLZXhCT1JjN0hZeUtUdEJNRzRyZUsxYzBXNk1qRUdJbVBnS0luQnVLekMwWFg5RnhxVHJmK2hpdFdpTGh4QkYxc1U0bCtLckpNZ3pOaXpEU3U4dkljR0h6aW94eEM3U1AramROcGdoUTVoTXp4cElobklvTHhkYzd4WmZhdnlHVzFVQTE5NitaQWUvU25GQ2NLR2wrZ0FjSHZiSFhOOXJ6aGliaC8xMDJsMFN5a2FGYzZodmp2RDh2eW51TWViSFlEaHJRZS9HamFqSHV1bGNETnBjNDErWHdBWG4wY2tVeS9sQnoyT2kwN1BTdy9hQTU2TDRxR1BnWU9RdjZvemRxbjF2SUdPdlNCOG5rbFdlZUgxNU8yOFNVL1QzUGNYNWVIdDNIKzErckk5YUVRVUJMTW9hZWVlOE5aUmVPcmhjamlaOXVuVGUwRTlSMlM2RmFGUkkxSWYza3ZPakYydWt6S1p2UjFmdU50YnF4WXR6R0k0QjREdHJEY3JQNVduR2hwVmpPOHpNT09pbGh0bTA0NStLdVFCeFYrUWxRcnVMZWk1MFlGdXgrTm51MTRCRVhPVnN0WnpPdk9VSkUzS1gxN1BCeU5TQkp0WUIybHhaM2s5d1JOeTlaOHRXWDBPYmRIYkRSQ1M4aDFlL2Z2aTQzTFB0SXI4b3ZtOUhNVXFqT1E0SUE1UjIzWkVlYjdza0hZUnFrclVrWURsUGd2T0QyQU5zV0lvNkV2VUFRSlNhT0Mwb1k0UjJqM0MwWSIsIm1hYyI6ImViYjA1MjljOTExMTg2NWYwODJjNjU5ZjA3ODQyMTJiOTliNjViMTEyNTA3NjVlNGJkN2U3NDkzZWFkZWNkZGQiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Im5EcTZYSzlkRS9IL3htMi9PYWlpWlE9PSIsInZhbHVlIjoibm0vcTFjQWwrWkVvL0h4cWpkc0ZCSEpPZExZREc0TkU3ZFNkTTYrZEVsSnZhTTUvWGMxZEUzNm1tOVFOUHM0RUd3VVYrMXNYcHJYc29KVy9heXdpa0ZiRXJaWHpBcEhUU1dJNkdDaVB5STFROWU1eWhiMkJWM2p4Mk9nTTBVRmJQR3VhQmp6cUduMCtURzViUTRYSVFsZDdHRWJOanpvRU9kTHJYV0tyRW1uc3BqWVloSFVzQ1IvaElpSFVuKzYzOUU4T2FpcUY0RGlMTjVodlZZWFh6Nloxb2RNYnY3QWVwYWhtMlk4cTZFazkzbGh4S2hHYkNWNWlTL2lQNGJmdVd0KzcrNUdqVVA4akVnZlNiZ3dPUk5mNGk0b0dxdE1QU3JERG9kL3VHWnROOTZqMEVSK01aRURxREJmWSt1TWxnYzJIQ3pJdk9iVXVuWW1oaTJid2F6V1l4SFF2YzNVRnJEd0NxOE5acXN0UGJGOHN6Tkh2WGNNTHV3ejNUYjdWSkZTQzRvU3E0U1FzYkJObk1ZUnJKazFqdjZrb2ptVEZPM3N1blBQdml6TVFNejBtbDZLd0RYTytoRGc2K3NnVyIsIm1hYyI6ImRkMDM4MzJjOTFkNTVlN2Y1YTkwYWZmMGRmN2YxOTk5MWQ1ZDU5YTgzMTc0NjRlOWE4YjM1NmU4YTE0NDFkN2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+