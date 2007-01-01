Более 1500 калужан хотят принять участие в «Кроссе наций»

Желающие будут бежать 21 сентября от Театральной площади по улице Кирова. Дистанции – от 500 метров до восьми километров.

Во вторник об этом рассказал Минспорт.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке.

В день начала мероприятия в 9:00 выдадут стартовые номера участников.

- В 10:00 начнутся забеги «Красной группы» (спортсмены, которые бегут на результат). В 12:00 стартует забег для воспитанников дошкольных образовательных организаций на 500 м, а в 12:05 – для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - рассказало министерство.

Общий старт в один километр будет дан в 12:10.

Напомним, ранее мы сообщали о перекрытии улицы Кирова.