Более 1500 калужан хотят принять участие в «Кроссе наций»
Во вторник об этом рассказал Минспорт.
Зарегистрироваться можно по этой ссылке.
В день начала мероприятия в 9:00 выдадут стартовые номера участников.
- В 10:00 начнутся забеги «Красной группы» (спортсмены, которые бегут на результат). В 12:00 стартует забег для воспитанников дошкольных образовательных организаций на 500 м, а в 12:05 – для лиц с ограниченными возможностями здоровья, - рассказало министерство.
Общий старт в один километр будет дан в 12:10.
Напомним, ранее мы сообщали о перекрытии улицы Кирова.
Всё ради платной парковки авось. А лиственница была нормальной, кроме одной и за это, я считаю, при нормальной власти нужно призывать к ответу всех ответственных. Но увы у нас власть не для людей. И дозвониться в управление городского хозяйства невозможно, телефоны левые, а куда говорят звонить, там трубки не берут....