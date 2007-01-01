Стали известны результаты «Студенческой регаты» в Калуге
На выходных соревнования прошли на Яченском водохранилище.
Спортсмены из трех вузов и четырех ссузов выявляли лучших в гонке на 500 метров на ЯЛ-6. Выиграли студенты КГУ и техникума электронных приборов.
Среди восьмерок с рулевым у девушек выиграли представительницы московского РУДН, среди парней – Межвузовского гребного центра Калуги.
Соревнования в Калуге прошли в рамках нацпроекта «Демография, рассказали в региональном Минспорта.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Афиша