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Спорт

Стали известны результаты «Студенческой регаты» в Калуге

На выходных соревнования прошли на Яченском водохранилище.
Дмитрий Ивьев
17:40 сегодня
0 141
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Спортсмены из трех вузов и четырех ссузов выявляли лучших в гонке на 500 метров на ЯЛ-6. Выиграли студенты КГУ и техникума электронных приборов.

Среди восьмерок с рулевым у девушек выиграли представительницы московского РУДН, среди парней – Межвузовского гребного центра Калуги. 

Соревнования в Калуге прошли в рамках нацпроекта «Демография, рассказали в региональном Минспорта. 

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Лента комментариев
sergey_l

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ajax

Новость - пустышка!

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elisei

Я даже знаю,где она будет убираться😁белый дом.а потом в снегопад,уедет в москву

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Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

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Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

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Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

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Да уж, умом дебилов не понять

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а почему мусорки не в уникальнейшем и достойнейшем комовском дизайне а-ля гмно и ветки ?

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Kas9l

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