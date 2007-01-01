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Новость дня Спорт

«Сумасшедшая получилась игра»: «Калуга» сыграла вничью с «Ленинградцем»

Наша команда поднялась на восьмое место.
Софья Фирсова
13:03 сегодня
0 329
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Вничью завершился матч 8-го тура чемпионата Второй лиги "Ленинградец" — "Калуга". Встреча проходила 9 сентября в Рощино. Финальный свисток зафиксировал счёт 3:3.

К этому поединку наша команда подошла, деликатно выражаясь, с очень скромными спортивными показателями. Калужским футболистам не удавалось одержать победу в шести матчах подряд. Как следствие, имея в своем активе 5 очков, в турнирной таблице «Калуга» расположилась на 9 месте. У команды хозяев поля ситуация выглядела оптимистичнее. Им удалось заработать 10 очков и занять пятую строчку турнирной таблицы.

Команда соперника с первых минут показала, что рьяно хочет пополнить свою спортивную копилку тремя очками. «Ленинградец» уверенно расположился на нашей половине поля. Калужанам не удавалось создать даже полумомент для взятия ворот соперника, голкипер хозяев, откровенно говоря, скучал. К 33 минуте первого тайма «Калуга» проигрывала 2:0. На 25 минуте мяч в наши ворота отправил Михаил Горелишвили, а на 33 минуте отличился Дмитрий Барков. Поведя в счете, хозяева поля продолжали играть довольно интенсивно, постоянно атаковали.

После перерыва рисунок игры изменился, что порадовало уже отчаявшихся болельщиков «Калуги». Наши футболисты смогли взять себя в руки и показали, что у команды есть характер и желание побеждать. На 57-й минуте первый гол за «Калугу» забил Даниил Агуреев. На 79 минуте Хлебородов на высокой скорости деликатно и изящно увел мяч от защитников команды соперника и пробил под опорную вратарю.

Конец матча оказался валидольным для болельщиков обеих команд. На 86 минуте наши ворота поразил 18-летний игрок «Ленинградца» Дмитрий Яковлев. В добавленное время калужский полузащитник Даниил Князев отправил мяч в штрафную зону соперника. Там Алексей Яковлев боролся за мяч с Александром Голубцовым. Однако что-то пошло не по плану, и Яковлев переправил мяч в свои же ворота.

Эмоциональная игра завершилась со счетом 3:3. Калужане смогли увезти с этой напряженной игры одно очко и подняться на 8-е место.

Главный тренер "Ленинградца" Максим Астафьев на послематчевой пресс-конференции порассуждал об игре и везении в футболе.

- Как вы прокомментируете случившееся?

Максим Астафьев Максим Астафьев
ФК "Ленинградец"

Получилось два совершенно разных тайма. В первом все получалось, мы старались играть агрессивно, во втором тайме игроки отошли от плана, совершали простые ошибки. В концовке забили важный гол, но пропускать три мяча  за один тайм – это многовато.

- Если отбросить эмоции, везение или невезение играет какую-то роль?

- Сегодня имело место быть и такое. «Калуга» давила до последних минут, им удалось отыграться. Нам не хватило сил успокоить игру, не хватило опыта.

Главный тренер ФК "Калуга" Евгений Лосев рассказал о проблемах в команде и поделился впечатлениями от игры.

- Как вам игра?

Евгений Лосев Евгений Лосев
Главный тренер ФК "Калуга"

Сумасшедшая получилась игра. Первый тайм у нас не получился, наш план не работал. Мы пропустили со стандартов. Затем получилось перестроить схему игры. Я благодарен ребятам, что они смогли проявить характер и мастерство, они перевернули игру. В концовке нам повезло, но мы это заслужили.

- У вас была короткая заявка. Кадровые проблемы как-то влияли на игру?

- Да, есть у нас есть кадровые проблемы. У нас проблема с крайними защитниками, они часто получают травмы. Но на то я и тренер, чтобы эти проблемы решать, будем работать дальше.

 Следующий матч «Калуга» проведет дома. Игра против курского «Авангарда» состоится 15 сентября на тренировочной площадке «Спутник».

 

 

 

 

 

 

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Лента комментариев
Эдуард Самсонов

Значит Мишустин опять приедет!Будим показывать снегоуборочные машины,а для чего они нужны ещё???

...
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Для Калуги закупили 10 снегоуборочных машин
17:50 сегодня
1 232
Василёк

забыли качество покрытия проверить на беговых дорожках, которое пришло в негодность уже спустя пару месяцев, а так же расчириканный всякими каракулями так называемый памп-трэк. И в следующий раз количество заборов попробуйте сосчитать, а то у меня не получилось.

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2 2365
Василёк

я уже много раз писал, что забор на богородицкой перекрыл единственный с той стороны спуск в овраг и дальше к реке. Регулярно там проезжаю - буду наблюдать за тем как решиться этот вопрос.

...
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Власти Калуги ищут владельцев заборов
17:20 сегодня
2 1708
йЮкея

Да уж, умом дебилов не понять

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Василёк

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Беня Ли

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Kas9l

140 метров до светофора. Неужели тяжело пройти?

...
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В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
17:03 сегодня
5 561
ecilop

"переход сделали по многочисленным просьбам жителей."

...
Благоустройство
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16:49 сегодня
5 561
Den83

Давно пора такие датчики внедрять ...

...
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В Калуге появилась новая подсветка пешеходных переходов
15:44 сегодня
1 563
kostindima

Ну тогда и под арками у 5 корпуса Бауманского и где вход в парк Культуры сделайте переход, там постоянно бегают через дорогу, а ничего, сойдет, 20 метров до перехода пройти не судьба. А еще лучше прямо на мосту нарисовать, чтобы туристам/пешеходам было удобно осматривать открывающиеся виды.

...
Благоустройство
В Калуге новый пешеходный переход появился у Каменного моста
15:01 сегодня
5 561
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