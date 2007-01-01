«Сумасшедшая получилась игра»: «Калуга» сыграла вничью с «Ленинградцем»

Наша команда поднялась на восьмое место.

Вничью завершился матч 8-го тура чемпионата Второй лиги "Ленинградец" — "Калуга". Встреча проходила 9 сентября в Рощино. Финальный свисток зафиксировал счёт 3:3.

К этому поединку наша команда подошла, деликатно выражаясь, с очень скромными спортивными показателями. Калужским футболистам не удавалось одержать победу в шести матчах подряд. Как следствие, имея в своем активе 5 очков, в турнирной таблице «Калуга» расположилась на 9 месте. У команды хозяев поля ситуация выглядела оптимистичнее. Им удалось заработать 10 очков и занять пятую строчку турнирной таблицы.

Команда соперника с первых минут показала, что рьяно хочет пополнить свою спортивную копилку тремя очками. «Ленинградец» уверенно расположился на нашей половине поля. Калужанам не удавалось создать даже полумомент для взятия ворот соперника, голкипер хозяев, откровенно говоря, скучал. К 33 минуте первого тайма «Калуга» проигрывала 2:0. На 25 минуте мяч в наши ворота отправил Михаил Горелишвили, а на 33 минуте отличился Дмитрий Барков. Поведя в счете, хозяева поля продолжали играть довольно интенсивно, постоянно атаковали.

После перерыва рисунок игры изменился, что порадовало уже отчаявшихся болельщиков «Калуги». Наши футболисты смогли взять себя в руки и показали, что у команды есть характер и желание побеждать. На 57-й минуте первый гол за «Калугу» забил Даниил Агуреев. На 79 минуте Хлебородов на высокой скорости деликатно и изящно увел мяч от защитников команды соперника и пробил под опорную вратарю.

Конец матча оказался валидольным для болельщиков обеих команд. На 86 минуте наши ворота поразил 18-летний игрок «Ленинградца» Дмитрий Яковлев. В добавленное время калужский полузащитник Даниил Князев отправил мяч в штрафную зону соперника. Там Алексей Яковлев боролся за мяч с Александром Голубцовым. Однако что-то пошло не по плану, и Яковлев переправил мяч в свои же ворота.

Эмоциональная игра завершилась со счетом 3:3. Калужане смогли увезти с этой напряженной игры одно очко и подняться на 8-е место.

Главный тренер "Ленинградца" Максим Астафьев на послематчевой пресс-конференции порассуждал об игре и везении в футболе.

- Как вы прокомментируете случившееся?

Максим Астафьев

ФК "Ленинградец" Получилось два совершенно разных тайма. В первом все получалось, мы старались играть агрессивно, во втором тайме игроки отошли от плана, совершали простые ошибки. В концовке забили важный гол, но пропускать три мяча за один тайм – это многовато.

- Если отбросить эмоции, везение или невезение играет какую-то роль?

- Сегодня имело место быть и такое. «Калуга» давила до последних минут, им удалось отыграться. Нам не хватило сил успокоить игру, не хватило опыта.

Главный тренер ФК "Калуга" Евгений Лосев рассказал о проблемах в команде и поделился впечатлениями от игры.

- Как вам игра?

Евгений Лосев

Главный тренер ФК "Калуга" Сумасшедшая получилась игра. Первый тайм у нас не получился, наш план не работал. Мы пропустили со стандартов. Затем получилось перестроить схему игры. Я благодарен ребятам, что они смогли проявить характер и мастерство, они перевернули игру. В концовке нам повезло, но мы это заслужили.

- У вас была короткая заявка. Кадровые проблемы как-то влияли на игру?

- Да, есть у нас есть кадровые проблемы. У нас проблема с крайними защитниками, они часто получают травмы. Но на то я и тренер, чтобы эти проблемы решать, будем работать дальше.

Следующий матч «Калуга» проведет дома. Игра против курского «Авангарда» состоится 15 сентября на тренировочной площадке «Спутник».