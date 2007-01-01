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Юные калужские футболисты выиграли со счетом 12:0

Дмитрий Ивьев

Такого успеха игрокам «Калуги» 2008 году рождения удалось добиться в матче против «Текстильщика» из Иваново, рассказали 9 сентября в Минспорта.

Дмитрий Ивьев 153 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники