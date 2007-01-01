Юные калужские футболисты выиграли со счетом 12:0
Такого успеха игрокам «Калуги» 2008 году рождения удалось добиться в матче против «Текстильщика» из Иваново, рассказали 9 сентября в Минспорта.
Это новый рекорд результативности для Юношеской футбольной лиги.
На счету калужан Владислава Гаврикова и Арсена Гиновяна по хет-трику.
Команда 2007 года победила ровесников из «Текстильщика» 3:1, а игры 2009-го года завершилась со счетом 2:2.
Юношеская футбольная лига проводится в рамках нацпроекта «Демография».
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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