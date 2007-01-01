Калужские пляжники завоевали «бронзу» в финале чемпионата России
В воскресенье соревнования завершились в Анапе, рассказали в Минспорта.
Туда приехали по 32 сильнейшие пары среди мужчин и женщин.
Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов из Обнинска обыграли москвичей в поединке за третье место.
Максим Сиволап и Игорь Величко, также представляющие клуб «Обнинск», завершили турнир досрочно из-за травмы.
Как отметили в Минспорта, соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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