+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские пляжники завоевали «бронзу» в финале чемпионата России 
Спорт

Калужские пляжники завоевали «бронзу» в финале чемпионата России 

В воскресенье соревнования завершились в Анапе, рассказали в Минспорта.
Дмитрий Ивьев
17:42 09.09
0 165
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Туда приехали по 32 сильнейшие пары среди мужчин и женщин.

Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов из Обнинска обыграли москвичей в поединке за третье место.

Максим Сиволап и Игорь Величко, также представляющие клуб «Обнинск», завершили турнир досрочно из-за травмы. 

Как отметили в Минспорта, соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». 

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
Александр KU

Клещи уже в черте города кусают. Вообще забили на обработку!

...
Общество
69 калужан стали жертвами клещей
13:23 09.09
1 506
Александр KU

Поэтому весь город перекопан?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области 97% объектов ЖКХ подготовили к отопительному сезону
13:22 09.09
1 482
Александр KU

Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии.

...
Криминал
Калужанка сожгла машину соседа
13:21 09.09
1 850
5588

Очередной унылый "шедевр" на государственные деньги ...😡

...
Авто и транспорт
В Калуге киношники перекрыли улицу Никитина
12:06 09.09
1 1195
5588

Курва.... Временные неудобства? Это шутка такая? Не нашел в тексте слова - лопата....

...
Авто и транспорт
Новый асфальт на улице Московской в Калуге положат на следующей неделе
12:04 09.09
2 1340
5588

Дурная голова ногам покоя не дает... Сначала деревья пытались обрезать- но поняли что не умеют, теперь решили все спилить нафиг - но вскоре поймут что нужно раскорчевывать и сажать новые - а они это не умеют...

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
12:01 09.09
6 3305
5588

Благостно 😇

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
11:57 09.09
3 1804
5588

Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

...
Происшествия
В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
11:56 09.09
3 903
5588

Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:54 09.09
2 716
Den83

Просто выучили где стоят камеры

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:32 09.09
2 716
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9wT3ROS1FFdVA2Mmk5WGtmQ3FZa0E9PSIsInZhbHVlIjoiYVZ4QitBR3R1U1lVTWZFWlBlTlpaTlpyS1dPSHZoWCthSEZFN0ZRVVdZbDdoaXVJQ00ySzN5d1lZQUZxRzh0Smh5SnBBVVpWSkRZYTcwZ2pBTHBPRVF2MVRObzRRRCtZWUxiSjUzRVFQeGovNWxaWHpvUVV1aUIzc1lMRXJtY0xadTJoQnhzNWxta3JJTS83aVlPanozNVQxSWhnTmd4UTdKa3JJZk9kSHJpQ2ZBZTJxdXVyVlRoSGRjMVFCaHdqMmhPRmNISHZVeEVkbUNsZjRzMUVsZHR6UHZyTmd6N09XSDB5N0E5U1pGZ283dGUzNkxJaDAySXFadVR3RTlUanNhYzBIUm93Z09FWnhmRFlFemlSV1lGZVJXUk1GWWJ6cEdOeHpleVJxSWxhN1gxc2xXYk5zakdNYUxzZjFLTE4rSjNzQ0k1azZObFo0UEVlTC8zWGorVUxWTUd4cDgvaEtFMy81L1g2bEEzazFia2NVWFRqeXpLUHlPUWlXRTNtN2I0NUZiWDBnbmZIMldRd2VVdzM5T0s4bUhiQUZ6SlBpVC9TYklGNXpTOEdMQ0NSYzE5ZHZLVmJmWGRGWXdXWlNHK1N0eS91MU9LTFdQeXArV01Xc1V2ck95MldmbWtNM2tGaW5Xem83Vit4V21xZFlCWjVYek1BaTBiUzhJUDFnUjY0V0h1WS9DUFhoaXNxZUxaeWt3MjBaL3FQeUswa1p0d2c1SVZyNjBQbERaKzhRZ1ozK3o3dFN3ODVnaDNob3RxT3N5Z0pldEZ6Q0E1UVlTRk5lL0tGTGc5RmYxbm1UQ1Z2YTNpaDgyeUNZK2FkRjBQRDNsRzhTSStkbmJtSSIsIm1hYyI6IjI3ODYxZmQ1Y2Q3ZmFmM2VlYWM3MThkMDEwZDM1YTg4ODFkOGEyOTM5ZTk2ZjQ5ZDBmYjZlODlhMTA4ZTczY2QiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6IlR4NkxrV0N5ZUVBQU1ibmcrUGFPNnc9PSIsInZhbHVlIjoiNXJFYmtiNXJCQzZFZWsvdjVES0hNRXN6MFVpMWd4WFFNT0dWcC9CTzRNeStYOTNpWWFtanpoVDJrVFhLZmV3djBKMTJPTjBNblRLRVFsK1JVKzVOMmtqTGZMVEtKTFE0L1VNZ3RuNnhnSzFiM3hvVXExQXh3R1RGL2hSNERnMWd0MnZTYUVZdEhsMmdxblQzZEdFRXd2NUFOSWpuT3IwWmxsZmZ3MWlVM2E2ZmhLNU96T1JUQmZ3Q3c3VWhsdlhydG0zQUt6N1FHSTdIMTltMjVYaEJuVkJsbWdMcnMyMmlOQzRWdy8xZWZNTEFmdGgxVWRLYlBOQ0k2ZTNmTFJKSUpoNFB6cE5lZjN6ZmFWNlMzbkdUOGcyL1h6aloxTGFsZnVDeEtua0x1QVR1UW1nS0Fsa3BQbTRXTG5WSFlQRnBEaHM1aDBDSHJCV1o2OVJRM1J2MG1TeDV5RE0zWkRyZjNMeVRaaGxjZEh2VHlpK2YzaFRSTHoxN3I1QzJjVE54eXFKZ0JXRFFLYW1JQnpJdGZvc1ZnT3RTSzdRd0NOQU4wUTlSRjY2Z1dLR2dFam91WUNlNys1dWFIejZ2cUtFVCIsIm1hYyI6Ijg3MDU5NDRjMmQxMjhiNGM1NmUyZDE5NDhiZjdmZTQwZDFiYzVhODM1OTE5ZTMxMGVkN2JmNjNiYjE0N2Q1NjEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+