Калужские пляжники завоевали «бронзу» в финале чемпионата России 

В воскресенье соревнования завершились в Анапе, рассказали в Минспорта.

Туда приехали по 32 сильнейшие пары среди мужчин и женщин.

Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов из Обнинска обыграли москвичей в поединке за третье место.

Максим Сиволап и Игорь Величко, также представляющие клуб «Обнинск», завершили турнир досрочно из-за травмы.

Как отметили в Минспорта, соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».