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Спорт

В Калуге начался набор детей в спортшколы

Дни открытых дверей на днях прошли в «Многоборце» и «Труде», рассказали в региональном Минспорта. 
Дмитрий Ивьев
17:35 09.09
0 152
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В школе «Труд» побывал также замгубернатора Дмитрий Разумовский.

А в «Многоборце» для детей провели ознакомительные занятия в тире и бассейне. 

Как напомнили в правительстве области 9 сентября, запись в спортшколы идет через Госуслуги.

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Лента комментариев
Александр KU

Клещи уже в черте города кусают. Вообще забили на обработку!

...
Общество
69 калужан стали жертвами клещей
13:23 09.09
1 506
Александр KU

Поэтому весь город перекопан?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области 97% объектов ЖКХ подготовили к отопительному сезону
13:22 09.09
1 482
Александр KU

Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии.

...
Криминал
Калужанка сожгла машину соседа
13:21 09.09
1 850
5588

Очередной унылый "шедевр" на государственные деньги ...😡

...
Авто и транспорт
В Калуге киношники перекрыли улицу Никитина
12:06 09.09
1 1195
5588

Курва.... Временные неудобства? Это шутка такая? Не нашел в тексте слова - лопата....

...
Авто и транспорт
Новый асфальт на улице Московской в Калуге положат на следующей неделе
12:04 09.09
2 1340
5588

Дурная голова ногам покоя не дает... Сначала деревья пытались обрезать- но поняли что не умеют, теперь решили все спилить нафиг - но вскоре поймут что нужно раскорчевывать и сажать новые - а они это не умеют...

...
Благоустройство
В Калуге начали массово выпиливать деревья
12:01 09.09
6 3305
5588

Благостно 😇

...
Благоустройство
В Калуге отказались от постройки деревянных ворот в сквере Волкова за 5 миллионов рублей
11:57 09.09
3 1804
5588

Сегодня такой экземпляр по Барикад шпарил по осевой линии и возмущался что его не пропускают ....

...
Происшествия
В Калужской области автомобиль сбил велосипедиста
11:56 09.09
3 903
5588

Просто калужане изучили места установки камер и стараютс не попадаться, а как "гоняли" так и "гоняют"... 140-160 вполне себе не редкость... Все эти данные с камер - оправдание вымогательства. Профилактики и безопасности в этом нет ни на копейку.

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:54 09.09
2 716
Den83

Просто выучили где стоят камеры

...
Авто и транспорт
Калужане стали меньше гонять на дорогах
11:32 09.09
2 716
Афиша
Фестиваль уличного кино и концерт ко Дню города: что подготовили для калужан в ближайшие дни
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