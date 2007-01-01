В Калуге начался набор детей в спортшколы
Дни открытых дверей на днях прошли в «Многоборце» и «Труде», рассказали в региональном Минспорта.
В школе «Труд» побывал также замгубернатора Дмитрий Разумовский.
А в «Многоборце» для детей провели ознакомительные занятия в тире и бассейне.
Как напомнили в правительстве области 9 сентября, запись в спортшколы идет через Госуслуги.
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Лента комментариев
Александр KU
Не хрен ставить машины во дворах и натягивать цепочки там гле раньше был газон. Везде этот автохлам, потом удивляемся почему в Калуге люди не доживают до 50-60 лет, да потому что ленивые, купил машину, купи гараж или ставь на стоянку. Привыкли к бесплатному. Платите тогда отчисления за исправления экологии....
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