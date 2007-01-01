В Калуге начался набор детей в спортшколы

Дни открытых дверей на днях прошли в «Многоборце» и «Труде», рассказали в региональном Минспорта.

В школе «Труд» побывал также замгубернатора Дмитрий Разумовский.

А в «Многоборце» для детей провели ознакомительные занятия в тире и бассейне.

Как напомнили в правительстве области 9 сентября, запись в спортшколы идет через Госуслуги.