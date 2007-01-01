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Футбольный Кубок Алексея Парамонова стартовал в Калужской области

Дмитрий Ивьев

С 2008 года соревнования проводятся в Боровске. А три года назад их включили в календарь РФС.

Дмитрий Ивьев 116 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники