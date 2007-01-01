Футбольный Кубок Алексея Парамонова стартовал в Калужской области
С 2008 года соревнования проводятся в Боровске. А три года назад их включили в календарь РФС.
За главный приз сражаются 10 команд из нашего региона и Москвы, рассказали в министерстве спорта.
Алексей Парамонов – старейший ветеран московского «Спартака», родившийся в Боровске. Он является олимпийским чемпионом.
Стадион в Боровске носит имя известного спортсмена.
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