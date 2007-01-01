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Спорт

Футбольный Кубок Алексея Парамонова стартовал в Калужской области

С 2008 года соревнования проводятся в Боровске. А три года назад их включили в календарь РФС.
Дмитрий Ивьев
12:50 сегодня
0 116
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За главный приз сражаются 10 команд из нашего региона и Москвы, рассказали в министерстве спорта.

Алексей Парамонов – старейший ветеран московского «Спартака», родившийся в Боровске. Он является олимпийским чемпионом.

Стадион в Боровске носит имя известного спортсмена.

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Вопрос к Руководителю управления городским зозяйством Александру Альбертовичу: как определяется процент поражения зелёного насаждения, почему не решается вопрос замены больных деревьев на молодые здоровые одновременно? Нарушается биобаланс экосистемы. По всему городу голый асфальт и уничтоженная трава. Вы понимаете к чему приведёт опустынивание и уничтожение зелёных насажденмй?

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