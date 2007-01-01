Калужане смогут поучаствовать в цифровизации спорта
До 30 сентября жители региона могут подать заявку на участие в четвертом Всероссийском конкурсе в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта.
Об этом в пятницу рассказали в региональном Минспорта.
Свои проекты можно направить в нескольких номинациях. Среди них «Лучший тренер», «Лучший сайт организации в области спорта» и другие.
Заявки принимают на портале «Мой спорт».
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