Калужанки завоевали три медали на летнем первенстве ЦФО по биатлону

Соревнования среди юношей и девушек в рамках нацпроекта «Демография» прошли в Смоленской области, рассказали 6 сентября в Минспорта нашего региона.

Виктория Назарова из спортивной школы «Старт» выиграла кросс-спринт.

Также она стала третьей в роллер-гонке на 7,5 километра. В этой же дисциплине «серебро» завоевала калужанка Анастасия Асмолова.

Девушки при этом показали результаты достаточные для получения звания кандидат в мастера спорта.