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Спорт

Калужанки завоевали три медали на летнем первенстве ЦФО по биатлону

Соревнования среди юношей и девушек в рамках нацпроекта «Демография» прошли в Смоленской области, рассказали 6 сентября в Минспорта нашего региона.
Дмитрий Ивьев
14:30 сегодня
0 181
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Виктория Назарова из спортивной школы «Старт» выиграла кросс-спринт.

Также она стала третьей в роллер-гонке на 7,5 километра. В этой же дисциплине «серебро» завоевала калужанка Анастасия Асмолова.

Девушки при этом показали результаты достаточные для получения звания кандидат в мастера спорта.

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Лента комментариев
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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Такой сам собьет с таким светом.

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Она наверное имела ввиду вот это:

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shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

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ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

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