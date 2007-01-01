В Калуге пройдет праздник гребного спорта
Спортсмены соберутся 7 сентября на Яченском водохранилище, рассказали в министерстве спорта региона.
Откроются соревнования в 10:00.
Спортсмены-студенты из Калужской и Московской областей будут состязаться в гонках на ЯЛ-6 и на восьмерках с рулевым.
Также запланированы показательные выступления на байдарках и каноэ.
Одновременно с этим на набережной пройдет турнир по баскетболу 3х3 и праздник фитнеса №1 FITNESS ROCKET FEST.
Турнир пройдет в рамках нацпроекта «Демография».
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