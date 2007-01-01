В Калуге пройдет праздник гребного спорта

Спортсмены соберутся 7 сентября на Яченском водохранилище, рассказали в министерстве спорта региона.

Откроются соревнования в 10:00.

Спортсмены-студенты из Калужской и Московской областей будут состязаться в гонках на ЯЛ-6 и на восьмерках с рулевым.

Также запланированы показательные выступления на байдарках и каноэ.

Одновременно с этим на набережной пройдет турнир по баскетболу 3х3 и праздник фитнеса №1 FITNESS ROCKET FEST.

Турнир пройдет в рамках нацпроекта «Демография».