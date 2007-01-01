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Спорт

В Калуге пройдет праздник гребного спорта

Спортсмены соберутся 7 сентября на Яченском водохранилище, рассказали в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
13:17 сегодня
0 278
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Откроются соревнования в 10:00.

Спортсмены-студенты из Калужской и Московской областей будут состязаться в гонках на ЯЛ-6 и на восьмерках с рулевым.

Также запланированы показательные выступления на байдарках и каноэ.

Одновременно с этим на набережной пройдет турнир по баскетболу 3х3 и праздник фитнеса №1 FITNESS ROCKET FEST.

Турнир пройдет в рамках нацпроекта «Демография». 

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Лента комментариев
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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17:00 сегодня
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Такой сам собьет с таким светом.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

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andrey3559

Где установили?

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Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

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14:51 сегодня
2 495
ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

...
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13:14 сегодня
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РодомИзСССР

Если в области что-то сделают, то для всех всё замечательно, а как в Калуге- то люди начинают гундеть и находят тысячу причин почему это плохо.

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Александр KU

За 5 миллионов можно построить два дома барнхауза.

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