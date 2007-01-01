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Главная Новости Спорт Калужанка выиграла «бронзу» на XII Летней Спартакиаде учащихся России по дзюдо
Спорт

Калужанка выиграла «бронзу» на XII Летней Спартакиаде учащихся России по дзюдо

Воспитанница школы олимпийского резерва «Юность» Алина Иванова стала третьей в весовой категории 52 килограмма.
Дмитрий Ивьев
12:01 сегодня
0 211
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Еще одна калужанка Полина Никишина заняла пятое место в категории 70 килограммов.

Девушки попали в состав юношеской сборной страны.

Соревнования в Армавире проходили в рамках нацпроекта «Демография». В них участвовало более 600 спортсменов.

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Лента комментариев
elisei

Какие троллейбусы?3 едет на Степана Разина,а с нее около Сбербанка останавливается,18 как раз около Атака,я так понимаю его перенесут к Альфа Банк(который открылся).Там же и остальные все маршруты.

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Такой сам собьет с таким светом.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Она наверное имела ввиду вот это:

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shurup

Как Ваш коммент связан с трагическим происшествием на трасса?

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SergeyKLG

Потом так же рьяно начали бы сажать новые деревья!

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andrey3559

Где установили?

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Bungee

Как отметила Авдеева, такие камеры помогают повысить дисциплину водителей.

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14:51 сегодня
2 495
ILR

Тот кто это всё придумывает - как поднять бабосики на ровном месте, уже даже и не стесняются. Все видят, только почему-то у массы проверяющих органов, а также у Губернатора глаза закрыты чёрными, причёрными очками.

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РодомИзСССР

Если в области что-то сделают, то для всех всё замечательно, а как в Калуге- то люди начинают гундеть и находят тысячу причин почему это плохо.

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Александр KU

За 5 миллионов можно построить два дома барнхауза.

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