Калужанка выиграла «бронзу» на XII Летней Спартакиаде учащихся России по дзюдо
Воспитанница школы олимпийского резерва «Юность» Алина Иванова стала третьей в весовой категории 52 килограмма.
Еще одна калужанка Полина Никишина заняла пятое место в категории 70 килограммов.
Девушки попали в состав юношеской сборной страны.
Соревнования в Армавире проходили в рамках нацпроекта «Демография». В них участвовало более 600 спортсменов.
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