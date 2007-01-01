Калужанин выиграл четыре медали на открытом Кубке Беларуси по спортивной гимнастике

Кирилл Гашков добился успеха на соревнованиях в Могилеве, рассказали 4 сентября в региональном Минспорта.

В турнире участвовали спортсмены из Беларуси, России и Узбекистана.

Россияне с Гашковым в составе выиграли командное многоборье.

Также калужанин завоевал «золото» и два «серебра» в личных соревнованиях.

Как отметили в Минспорта, поездка на турнир организована в рамках нацпроекта «Демография».