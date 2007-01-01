Калужанка привезла «золото» и «серебро» турнира по русским шашкам

Калужская спортсменка завоевала медали на Всероссийских соревнованиях по русским шашкам, которые прошли в Самаре.

Эти турниры, посвященные памяти заслуженного тренера России Айзика Рабиновича, объединили более 50 участников из 16 регионов.

Гроссмейстер Юлия Медведева из калужской спортшколы «Шашки русские» заняла первое место в классическом контроле времени и второе в молниеносной и быстрой играх, сообщили в среду, 4 сентября, в министерство спорта Калужской области.

Кандидат в мастера спорта Кристина Ванькова остановилась в шаге от награды, заняв четвертое место в быстрой игре.

Участие спортсменов стало возможным в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».