Калужанка привезла «золото» и «серебро» турнира по русским шашкам
Эти турниры, посвященные памяти заслуженного тренера России Айзика Рабиновича, объединили более 50 участников из 16 регионов.
Гроссмейстер Юлия Медведева из калужской спортшколы «Шашки русские» заняла первое место в классическом контроле времени и второе в молниеносной и быстрой играх, сообщили в среду, 4 сентября, в министерство спорта Калужской области.
Кандидат в мастера спорта Кристина Ванькова остановилась в шаге от награды, заняв четвертое место в быстрой игре.
Участие спортсменов стало возможным в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» в рамках нацпроекта «Демография».
Не удивлён. Велосипедисты безбашенные! Ездят не соблюдая элементарных правил ПДД. Без светового оборудования,повернуть на право или лево - - водитель должен догадаться . А тёмное время суток их вообще можно заметить когда уже и тормозить бесполезно. Про светоотражающие жилеты вообще все забыли. А пешеходные переходы ?. Из десятка один спешится ......
Нормальное Явление! Это борьба за нравственность)) Дело-то нужно возбуждать не в отношении "борца за нравственность",а в отношении гражданина который стимулирует разложение общества. Его уже наказали на 70 т.рублей,ну и за аморальный образ жизни лет 5 принудительных работ. Не будет спроса ,не будет и предложений. Или официально разрешить этот вид деятельности. Налог в Гос.казну не будет лишним....