«Калуга» упустила победу в матче с костромским «Спартаком»

Игра второй лиги чемпионата России прошла в субботу, 31 августа, на тренировочной площадке «Спутник».

В начале второго тайма счет открыл калужский футболист Данил Новиков.

На 75 минуте игрок команды гостей Александр Егурнев забил ответный мяч. Затем через 10 минут гол в наши ворота забил Илья Рубцов.

Игра была достаточно напряженной. Калужские футболисты создавали опасные моменты, но ошибки в защите сыграли с командой злую шутку.

Также у обеих команд возникло много вопросов к судейству.