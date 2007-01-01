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Спорт

«Калуга» упустила победу в матче с костромским «Спартаком»

Софья Фирсова
18:53 сегодня
0 198
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Игра второй лиги чемпионата России прошла в субботу, 31 августа, на тренировочной площадке «Спутник».

В начале второго тайма счет открыл калужский футболист Данил Новиков.

На 75 минуте игрок команды гостей Александр Егурнев забил ответный мяч. Затем через 10 минут гол в наши ворота забил Илья Рубцов.

Игра была достаточно напряженной. Калужские футболисты создавали опасные моменты, но ошибки в защите сыграли с командой злую шутку.

Также у обеих команд возникло много вопросов к судейству.

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Получив огромную порцию матюков от жителей, увидел - ну наконец-то сняли асфальт на улице Билибина (от Московской площади до Ленина). Ну думаю, ко дню города то точно сделают. А, нет - нужно опять определённое количество матюков что-бы заасфальтировать и с днём города это никак не связано.😪

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Этим людям слово "стыдоба" неведомо. Всё заточено на то, как-бы хапнуть побольше и постоянно врать, врать и врать. Ну и конечный результат никому не интересен, кроме жителей.

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Уважаемый "голова" напишите по собственному будьте мужиком.. стыдоба ....

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