Космический марафон в Калуге пробежит более 4,5 тысяч человек

Забеги будут проходить два дня: 30 и 31 августа на территории Яченского водохранилища.

В первый день забегов стартовый городок на набережной откроется в 14.00, а начало забегов в 17.00, - сообщили 28 августа в министерстве спорта Калужской области.

В это время стартуют забеги детей и «Забег безграничных возможностей».

Во второй день прийти и размяться на набережную можно будет уже с 6.30.

Основные старты на дистанциях в пять, 10 и 21,1 километров состоятся с 10.00.

Кстати, губернатор Калужской области в этот раз пробежит дистанцию в пять километров.

Зарегистрироваться на Космический марафон в режиме он лайн можно ещё в четверг и пятницу, 29 и 30 августа.