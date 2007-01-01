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Новость дня Спорт

Космический марафон в Калуге пробежит более 4,5 тысяч человек

Забеги будут проходить два дня: 30 и 31 августа на территории Яченского водохранилища.
Владимир Андреев
07:50 сегодня
0 197
Министерство спорта Калужской области.
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В первый день забегов стартовый городок на набережной откроется в 14.00, а начало забегов в 17.00, - сообщили 28 августа в министерстве спорта Калужской области.

В это время стартуют забеги детей и «Забег безграничных возможностей».

Во второй день прийти и размяться на набережную можно будет уже с 6.30.

Основные старты на дистанциях в пять, 10 и 21,1 километров состоятся с 10.00.

Кстати, губернатор Калужской области в этот раз пробежит дистанцию в пять километров.

Зарегистрироваться на Космический марафон в режиме он лайн можно ещё в четверг и пятницу, 29 и 30 августа.

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