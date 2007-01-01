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Новость дня Спорт

Волейболисты из Обнинска взяли «серебро» на этапе чемпионата России

В Казани завершился X этап чемпионата России по пляжному волейболу.
07:35 сегодня
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Спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» стали по итогам соревнований вторыми, - сообщили 27 августа в министерстве спорта региона.

 Это позволяет обнинским пляжникам выйти в финал чемпионата, который пройдет в Анапе в начале сентября.

В Казани за путевки в финал боролись 33 мужских и 24 женских команды, в том числе Республики Беларусь и кубинцы-участники Олимпийских игр в Париже.

Обнинские пляжники Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов в решающем матче встретились с кубинскими спортсменами и проиграли им.

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