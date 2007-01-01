Волейболисты из Обнинска взяли «серебро» на этапе чемпионата России
Спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» стали по итогам соревнований вторыми, - сообщили 27 августа в министерстве спорта региона.
Это позволяет обнинским пляжникам выйти в финал чемпионата, который пройдет в Анапе в начале сентября.
В Казани за путевки в финал боролись 33 мужских и 24 женских команды, в том числе Республики Беларусь и кубинцы-участники Олимпийских игр в Париже.
Обнинские пляжники Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов в решающем матче встретились с кубинскими спортсменами и проиграли им.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....