В Калуге пройдут всероссийские соревнования по спортивному программированию

Состязания среди студентов очной формы обучения различных вузов России стартуют в среду, 28 августа.

К компьютерным снарядам сядут спортсмены-программисты из 12 регионов России.

Бороться за звание лучших будут 76 претендентов. Им предстоит создать некий программный продукт и защитить его перед профессиональным жюри.

- Защита проектов состоится 30 августа, а уже на следующий день будут объявлены победители, - сообщили в понедельник, 26 августа в министерстве спорта Калужской области.