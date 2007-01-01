В Калуге пройдут всероссийские соревнования по спортивному программированию
К компьютерным снарядам сядут спортсмены-программисты из 12 регионов России.
Бороться за звание лучших будут 76 претендентов. Им предстоит создать некий программный продукт и защитить его перед профессиональным жюри.
- Защита проектов состоится 30 августа, а уже на следующий день будут объявлены победители, - сообщили в понедельник, 26 августа в министерстве спорта Калужской области.
Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём....