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Спорт

В Калуге пройдут всероссийские соревнования по спортивному программированию

Состязания среди студентов очной формы обучения различных вузов России стартуют в среду, 28 августа.
Владимир Андреев
07:36 сегодня
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К компьютерным снарядам сядут спортсмены-программисты из 12 регионов России.

Бороться за звание лучших будут 76 претендентов. Им предстоит создать некий программный продукт и защитить его перед профессиональным жюри.

- Защита проектов состоится 30 августа, а уже на следующий день будут объявлены победители, - сообщили в понедельник, 26 августа в министерстве спорта Калужской области.

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Всего: 0 комментариев
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Лента комментариев
shurup

Вообще-то, когда анонсировали проект, предполагалось, что будет 2 моста (по одному в каждую сторону) + глобальная реорганизация движения с расширением прилегающих улиц Тарутинская, Глаголева и прочих. А по итогу мы имеем один узкий мост и туманную перспективу улучшения дорожной ситуации.

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Это импотенция в области управления городским хозяйством, прикрытая старыми добрыми советскими традициями. В случае госсобственности, как при советах, это имело смысл, не важно как переставляется раб сила - с завода отправляли в колхоз или на стройку - все в итоге работали на государство. Сейчас частное предприятие путём "переговоров" заставили "взять шефство над парком", в убыток себе они делать это не будут, просто включат затраты в стоимость своей продукции и конечный потребитель заплатит рублём.

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За всю жизнь Пушкин был фигурантом 30 дуэлей, правда, подавляющее большинство из них по разным причинам не состоялось. При этом Александр Сергеевич с двадцати шагов попадал пулей в пулю и слыл на редкость метким стрелком.

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shurup

Вот это карьера!! Был физруком, стал директором 🤓

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О.В.

Полностью согласна с комментарием RudeBoy.

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