Алексей Смертин приедет на футбольный матч в Калугу
Игра состоится 30 августа в спортпарке на Тульском шоссе, 59, рассказали в понедельник в министерстве спорта региона.
Она будет приурочена Дню знаний.
Соревнования при участии экс-игрока сборной России начнутся в 16:30.
На поле выйдут футболисты сборной Калужской области вместе с юными игроками 2014-2015 годов рождения и сборная победителей первенства МАОО СФФ «Центр» 2006 и 2012 годов рождения.
Вход на трибуны будет бесплатным.
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jajil43
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