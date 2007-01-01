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Спорт

Алексей Смертин приедет на футбольный матч в Калугу

Игра состоится 30 августа в спортпарке на Тульском шоссе, 59, рассказали в понедельник в министерстве спорта региона.
Дмитрий Ивьев
15:56 сегодня
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Она будет приурочена Дню знаний.

Соревнования при участии экс-игрока сборной России начнутся в 16:30.

На поле выйдут футболисты сборной Калужской области вместе с юными игроками 2014-2015 годов рождения и сборная победителей первенства МАОО СФФ «Центр» 2006 и 2012 годов рождения.

Вход на трибуны будет бесплатным.

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Лента комментариев
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