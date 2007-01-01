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Алексей Смертин приедет на футбольный матч в Калугу

Дмитрий Ивьев

Игра состоится 30 августа в спортпарке на Тульском шоссе, 59, рассказали в понедельник в министерстве спорта региона.

Дмитрий Ивьев 120 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники