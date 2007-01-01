Юный бильярдист из Калуги стал серебряным призером первенства России
Иван Илюхин из калужской спортшколы «Спартак» получил награду в своей категории на соревнованиях в Санкт-Петербурге.
Турнир первенства России по бильярду собрал лучших игроков из многих регионов страны.
В категории «юноши до 16 лет» за победу боролись более 60 юных бильярдистов.
- Второй спортсмен из Калуги – Василий Бенец – в категории «юниоры до 19 лет» занял 9 место, - добавили в пятницу, 23 августа, в региональном министерстве спорта Калужской области.
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