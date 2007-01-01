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Спорт

Юный бильярдист из Калуги стал серебряным призером первенства России

Иван Илюхин из калужской спортшколы «Спартак» получил награду в своей категории на соревнованиях в Санкт-Петербурге.
15:07 сегодня
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Турнир первенства России по бильярду собрал лучших игроков из многих регионов страны.

В категории «юноши до 16 лет» за победу боролись более 60 юных бильярдистов.

- Второй спортсмен из Калуги – Василий Бенец – в категории «юниоры до 19 лет» занял 9 место, - добавили в пятницу, 23 августа, в региональном министерстве спорта Калужской области.

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Всем иностранным "инвесторам" наша экономика побоку. У них свой интерес. Ещё слупят всякие штрафы и неустойки, и за использование т.марок и прочих условий контрактов. С нашими правителями по-любому должны останемся. Казна заплатит,это ведь не их личные средства.

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