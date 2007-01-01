Калужские спортсменки завоевали три медали на всероссийских соревнованиях

Две золотых и одну серебряную награды привезли калужские пловчихи с XII Летней спартакиады учащихся России.

В Пензе завершились спортивные состязания среди юношей и девушек 14-15 лет.

На юношескую летнюю спартакиаду приехало более 400 спортсменов, представлявших 51 регион России.

Екатерина Сибирко из калужской спортшколы «Труд» стала победителем в двух заплывах: на 200 и 400 метров в комплексном плавании, - сообщили в пятницу, 23 августа, в региональном министерстве спорта.

Серебряная медалистка Дарья Горбунова стала второй на дистанции 100 метров вольным стилем.

По итогам спартакиады калужская команда в медальном зачете оказалась на шестом месте.