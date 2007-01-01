Калужские спортсменки завоевали три медали на всероссийских соревнованиях
В Пензе завершились спортивные состязания среди юношей и девушек 14-15 лет.
На юношескую летнюю спартакиаду приехало более 400 спортсменов, представлявших 51 регион России.
Екатерина Сибирко из калужской спортшколы «Труд» стала победителем в двух заплывах: на 200 и 400 метров в комплексном плавании, - сообщили в пятницу, 23 августа, в региональном министерстве спорта.
Серебряная медалистка Дарья Горбунова стала второй на дистанции 100 метров вольным стилем.
По итогам спартакиады калужская команда в медальном зачете оказалась на шестом месте.
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