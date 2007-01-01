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Спорт

Юным теннисистам вручили медали в Калуге

Софья Фирсова
15:31 сегодня
0 141
Читайте KP40.RU:

23 августа в спортпарке «Калужники» состоялась церемония награждения победителей и призёров областного турнира по теннису, посвящённого 653-й годовщине Калуги. В состязаниях участвовали спортсмены в возрастных категориях до 13 и до 17 лет из Калуги, Обнинска, Москвы, Рязани и Тулы.

Вручили медали и призы юным теннисистам Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, министр спорта Калужской области Олег Сердюков и начальник управления физкультуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко.

«В Калуге проходит всё больше спортивных состязаний высокого уровня. Развитию спортивной инфраструктуры, приобщению молодёжи к спорту и здоровому образу жизни в нашем городе уделяется большое внимание. Все вы – наша гордость, несмотря на свой юный возраст, вы уже достигли немалых спортивных успехов. Очень рад, что сегодня здесь собрались не только калужане, но и гости нашего города. Калуга умет дружить и всегда рада гостям. Поздравляю с заслуженными наградами, желаю развиваться и двигаться к новым свершениям!», – обратился к спортсменам Юрий Моисеев.        

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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На въезде в Калугу поднят самый большой в регионе флаг
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2 2099
VGA

На... Зачем?

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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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4еловек

А перекройте себе горло

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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3738
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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14:33 21.08
4 3738
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3738
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3738
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
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