Юным теннисистам вручили медали в Калуге
23 августа в спортпарке «Калужники» состоялась церемония награждения победителей и призёров областного турнира по теннису, посвящённого 653-й годовщине Калуги. В состязаниях участвовали спортсмены в возрастных категориях до 13 и до 17 лет из Калуги, Обнинска, Москвы, Рязани и Тулы.
Вручили медали и призы юным теннисистам Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, министр спорта Калужской области Олег Сердюков и начальник управления физкультуры, спорта и молодёжной политики Игорь Матвеенко.
«В Калуге проходит всё больше спортивных состязаний высокого уровня. Развитию спортивной инфраструктуры, приобщению молодёжи к спорту и здоровому образу жизни в нашем городе уделяется большое внимание. Все вы – наша гордость, несмотря на свой юный возраст, вы уже достигли немалых спортивных успехов. Очень рад, что сегодня здесь собрались не только калужане, но и гости нашего города. Калуга умет дружить и всегда рада гостям. Поздравляю с заслуженными наградами, желаю развиваться и двигаться к новым свершениям!», – обратился к спортсменам Юрий Моисеев.
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