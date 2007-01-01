В Калужской области продлили регистрацию на Космический марафон
На момент закрытия возможности получить номер на старт Космического марафона, число участников перевалило за 4 тысячи человек.
- 29 августа в сквере имени Ленина с полудня до девяти вечера можно будет подать заявку на Космический марафон, - пояснили в четверг, 22 августа, в министерстве спорта Калужской области. – А 30 августа аналогичная возможность будет доступна с 14.00 до 21.00 на вертолётной площадке Яченского водохранилища.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....