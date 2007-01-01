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Новость дня Спорт

В Калужской области продлили регистрацию на Космический марафон

Количество желающих принять участие в традиционном забеге заставило организаторов марафона дать еще два дня для регистрации.
Владимир Андреев
07:33 сегодня
0 337
Министерство спорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:

На момент закрытия возможности получить номер на старт Космического марафона, число участников перевалило за 4 тысячи человек.

- 29 августа в сквере имени Ленина с полудня до девяти вечера можно будет подать заявку на Космический марафон, - пояснили в четверг, 22 августа, в министерстве спорта Калужской области. – А 30 августа аналогичная возможность будет доступна с 14.00 до 21.00 на вертолётной площадке Яченского водохранилища.

 

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Лента комментариев
дядя саша 1

Может лучше было бы потраченные деньги бойцам отправить?

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VGA

На... Зачем?

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mason

Да и девки раньше были красивее 🙂

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16:38 22.08
1 172
4еловек

А перекройте себе горло

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09:47 22.08
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Белый Орёл

А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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22:42 21.08
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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3662
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3662
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3662
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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12:21 21.08
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