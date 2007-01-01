В Калужской области продлили регистрацию на Космический марафон

Количество желающих принять участие в традиционном забеге заставило организаторов марафона дать еще два дня для регистрации.

На момент закрытия возможности получить номер на старт Космического марафона, число участников перевалило за 4 тысячи человек.

- 29 августа в сквере имени Ленина с полудня до девяти вечера можно будет подать заявку на Космический марафон, - пояснили в четверг, 22 августа, в министерстве спорта Калужской области. – А 30 августа аналогичная возможность будет доступна с 14.00 до 21.00 на вертолётной площадке Яченского водохранилища.