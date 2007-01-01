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Главная Новости Спорт В Калугу приедут известные медиафутболисты из разных уголков страны
Спорт

В Калугу приедут известные медиафутболисты из разных уголков страны

Софья Фирсова
16:30 сегодня
0 200
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В воскресенье, 25 августа, в рамках реализации проекта «Народный стадион» футбольный клуб «Калуга» сыграет с ФК «Банка» - новым проектом известной медийной команды России ФК «Амкал».

ФК «Банка» привезёт в наш город футбольных блогеров: Герман эль Классико, Филипп Воронин, Иван Млечный, Степан Фанки Михович, Алексей Гасилин, Артемий Форзорезор, Антон Клёнов, Иван Бара Баранов, Антон Чужой, Феликс Карамянц, Олег Дражжук.

Все средства, собранные в ходе матча, пойдут на поддержку проекта «Народный стадион». Количество билетов ограничено. В кассах билеты продаваться не будут.

В 13:00 на стадионе «Спутник» (Тульское шоссе, 57) начнется автограф-сессия, в 14:00 стартует игра между ФК «Банка» и ФК «Калуга».

Сейчас наш футбольный клуб предложил жителям Калуги стать частью команды на этот матч. Подать заявку можно в официальных сообществах ФК "Калуга" во ВКонтакте или Телеграм.

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4еловек

А перекройте себе горло

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09:47 сегодня
2 1393
Белый Орёл

А перекройте себе горло

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00:45 сегодня
2 1393
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3292
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3292
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3292
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3292
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 3026
ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

...
Спорт
Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны
12:13 21.08
1 581
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

...
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В Калужской области многотонный грузовик не поделил дорогу с легковым автомобилем
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