В Калугу приедут известные медиафутболисты из разных уголков страны
В воскресенье, 25 августа, в рамках реализации проекта «Народный стадион» футбольный клуб «Калуга» сыграет с ФК «Банка» - новым проектом известной медийной команды России ФК «Амкал».
ФК «Банка» привезёт в наш город футбольных блогеров: Герман эль Классико, Филипп Воронин, Иван Млечный, Степан Фанки Михович, Алексей Гасилин, Артемий Форзорезор, Антон Клёнов, Иван Бара Баранов, Антон Чужой, Феликс Карамянц, Олег Дражжук.
Все средства, собранные в ходе матча, пойдут на поддержку проекта «Народный стадион». Количество билетов ограничено. В кассах билеты продаваться не будут.
В 13:00 на стадионе «Спутник» (Тульское шоссе, 57) начнется автограф-сессия, в 14:00 стартует игра между ФК «Банка» и ФК «Калуга».
Сейчас наш футбольный клуб предложил жителям Калуги стать частью команды на этот матч. Подать заявку можно в официальных сообществах ФК "Калуга" во ВКонтакте или Телеграм.
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......