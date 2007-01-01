В Калугу приедут известные медиафутболисты из разных уголков страны

В воскресенье, 25 августа, в рамках реализации проекта «Народный стадион» футбольный клуб «Калуга» сыграет с ФК «Банка» - новым проектом известной медийной команды России ФК «Амкал».

ФК «Банка» привезёт в наш город футбольных блогеров: Герман эль Классико, Филипп Воронин, Иван Млечный, Степан Фанки Михович, Алексей Гасилин, Артемий Форзорезор, Антон Клёнов, Иван Бара Баранов, Антон Чужой, Феликс Карамянц, Олег Дражжук.

Все средства, собранные в ходе матча, пойдут на поддержку проекта «Народный стадион». Количество билетов ограничено. В кассах билеты продаваться не будут.

В 13:00 на стадионе «Спутник» (Тульское шоссе, 57) начнется автограф-сессия, в 14:00 стартует игра между ФК «Банка» и ФК «Калуга».

Сейчас наш футбольный клуб предложил жителям Калуги стать частью команды на этот матч. Подать заявку можно в официальных сообществах ФК "Калуга" во ВКонтакте или Телеграм.