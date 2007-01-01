Семья из Обнинска представит регион на Всероссийском фестивале ГТО

В региональном состязании победу одержала семья Войтовых. Теперь жителям наукограда предстоит представить Калужскую область на финальных соревнованиях. Об этом информирует минспорта Калужской области.

Пятый Всероссийский фестиваль пройдет в Томске 22-28 августа. Все команды состоят из трех поколений – ребенок, родители, бабушка или дедушка.

Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».