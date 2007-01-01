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Спорт

Семья из Обнинска представит регион на Всероссийском фестивале ГТО

Софья Фирсова
15:45 сегодня
0 184
Минспорта Калужской области
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В региональном состязании победу одержала семья Войтовых. Теперь жителям наукограда предстоит представить Калужскую область на финальных соревнованиях. Об этом информирует минспорта Калужской области.

Пятый Всероссийский фестиваль пройдет в Томске 22-28 августа. Все команды состоят из трех поколений – ребенок, родители, бабушка или дедушка.

Соревнования проходят в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

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4еловек

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А перекройте себе горло

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ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

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Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

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mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

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14:07 21.08
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mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

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14:06 21.08
4 3292
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

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12:21 21.08
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ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

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12:13 21.08
1 581
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

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