Калужанка завоевала «золото» на Кубке России по ачери-кроссу
В Калуге подошли к концу состязания по стрельбе из лука. В них приняли участие более 30 спортсменов из Калужской, Московской, Челябинской, Самарской областей и Республики Башкортостан. Об успехе представительницы нашего города рассказали в региональном минспорта.
Валентина Линькова из Людиново обошла всех своих соперниц и заняла первое место в женских соревнованиях.
Состязания прошли в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».
Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы....
Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт......