Калужанка завоевала «золото» на Кубке России по ачери-кроссу

В Калуге подошли к концу состязания по стрельбе из лука. В них приняли участие более 30 спортсменов из Калужской, Московской, Челябинской, Самарской областей и Республики Башкортостан. Об успехе представительницы нашего города рассказали в региональном минспорта.

Валентина Линькова из Людиново обошла всех своих соперниц и заняла первое место в женских соревнованиях.

Состязания прошли в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».