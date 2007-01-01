+25...+26 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужанка завоевала «золото» на Кубке России по ачери-кроссу
Спорт

Калужанка завоевала «золото» на Кубке России по ачери-кроссу

Софья Фирсова
12:18 сегодня
0 298
Министерство спорта Калужской области
Читайте KP40.RU:

В Калуге подошли к концу состязания по стрельбе из лука. В них приняли участие более 30 спортсменов из Калужской, Московской, Челябинской, Самарской областей и Республики Башкортостан. Об успехе представительницы нашего города рассказали в региональном минспорта.

Валентина Линькова из Людиново обошла всех своих соперниц и заняла первое место в женских соревнованиях.

Состязания прошли в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». 

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
4еловек

А перекройте себе горло

...
Авто и транспорт
Какие улицы Калуги перекроют на День города
09:47 сегодня
2 1393
Белый Орёл

А перекройте себе горло

...
Авто и транспорт
Какие улицы Калуги перекроют на День города
00:45 сегодня
2 1393
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 3292
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 3292
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 3292
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 3292
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 3026
ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

...
Спорт
Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны
12:13 21.08
1 581
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

...
Происшествия
В Калужской области многотонный грузовик не поделил дорогу с легковым автомобилем
12:07 21.08
1 1311
Bungee

«Ситроены» в строю

...
Статьи, аналитика, репортажи
Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
11:29 21.08
2 2282
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IjVIa1BkRzZqeUtLR2w4eTlwY2M4YVE9PSIsInZhbHVlIjoiSERoV2VLcTBIUXZsNDhwWXVVUzA2VTk0ZEhLdEQ5NWJOc3J3dTloNnZ4b0tUbEJGc3d0MndQUXUwUkhGa00ySXMwa3kxbWE3OVM2ZnpGa01FQ3dWeVNpUlRJc3M1TENXTGJCV0VDa0FTWWlDd1prRFpYWnB3cU5uTGRjTHBzQ29JS3hkRTMyaVZOYjVRclFhSDVhN283cTdPbUdqNzlLQTY1RUVWVUZEU01UZlQ5RHNmMmlYZ1hxb2RKb2ExQVBOWFpxVUtCTXZCR3NhMnlZWVh4eTQ1cytNSzc4OHdFbVVSQkpUa0dVTGNUVWd0TUZOZnRVWVZTMWN5Q2Qrd2tBa0pZZ2lTeE8rd0ZqOTVmOFVQOTNTczB4NXRrSWZNMjcwSnlNQjE0WXl0STdiMjMvRGo0VzdiaW90NUJVOThyUUpTelBsMW1iTno2OGNEbDNQWWdadFBNMzJRa1dBdXkxYW5YQ291WXdYQy9wWWcvVDBORjh0c3MwSkl6YVRpc09Ncml5Vk5xV0tkanZaek1TdWxSU0ljcFAvbjA3ckFMYllPa0YyZ09kMExPcy8yd3F1NjdabHdOZks3c0JqZ2dQd0JCYjJuTXdvNFkrSVBEVXRscnlZcWcrY0w5elIxUUErMXR1aVJDeFNCRzBPWVdBVTNlTzhrYStiRWtqNjJsTThYYmR0RFFrNmpKczJpTGd3U3k0Slg0TmVWTEo5d0FWZ0RVWUdIZFdVR0ZrcnlRRUVnR1I4aUd3VHNOL2FKQTRSTW1mZ3BxTXpZbU9tdWlXcEx6dWMxeHUvN3dZaWpqWXFsVnNDVnlnK1Fla2ZtTkFKMy9xR2ZrVXgyeGFQMWZOQyIsIm1hYyI6IjhhMTVmNjFjMWUyZjBkODNhMmEyY2RiNDM0MmM1Mjc0ODBlOGE3MDUzYWJiZDAyMTVjZTZiMTNhM2M2NTJjYWYiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6Imk2bk51aDVTYk9uUEFDcnBEclRkUUE9PSIsInZhbHVlIjoienBhZTFQWDlXYVJ0MnlyY085dE9pUHh6dXUvTVdLKytic2Yrb3NDWXNiZnhMY2hoQnhDbUc1Q1hkVFJmZ0NHYUp6V0x1UzNBT2FKRXQwQTlWZkt0SENuNnVLVC9ZSHJYYjcyMm5ZdWZCcDBEQ0IrSnVVTUhFQ3R5anZFOC81YklPNExKcHFNaC9ibmlsenRhTE1WeHovNk5YY3NtOUxoMVBIRXZvQlMxVWg2RDRuNkY1Y3ZRYXdOb0w4Ynh5bERhZUZKNVpaZUZFdC81RXFaMXlnMmlqSnFrUUxMbEp3YU1tSytVUHFyYlBHUG4veGNvcGhhcHRCM1MxcHBEYlBxWVh0RVMxbTczQlhOT1BBNHl3cVVtWFk2Y0V3N0lyK3E1ei9HZmRORlUxTDJGUlZHRnZJM3RtZVllOU9QcStWRm12YUJRUmdLWjBRYjIvV3lJZnhJTXI3bk1ST1RkUWtDUEFySjNqUkdnbjBzWmplbTBMMVBaQ1lCWHQrYncyTk5CdUhmZ2lyZWdrQ2NCVHNCRVNhRXRwVVFNK2RzeHJtelJTdzg4UXRZVENiTHNlQXJPTUhVd2krNlk4MmY1REtkMiIsIm1hYyI6ImY3NGJhZjZmNTFjZDRkYThmM2U3ODNhZGQ4Y2NhMGMyYjcwOWRiNjVjOGU3YWQzYmI4MjJjMzhmZTQ3ZWFkMWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+