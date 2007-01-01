ФК «Калуга» вылетел из Кубка России, пропустив на 93-й минуте

В среду, 21 августа, калужские футболисты досадно уступили энергетикам.

Калужане на своем поле принимали ФК «Луки-Энергия» в рамках Кубка России.

Матч начался позитивно для калужан – на 42-й минуте космонавты открыли счет. Однако во втором тайме гостям Калуги удалось отыграться.

Концовка выдалась жаркой и, увы, сложилась не в пользу калужан. На третьей добавленной минуте «Луки-Энергия» сумел вырвать победу, заколотив мяч в ворота «Калуги».

Таким образом, наши футболисты прекратили борьбу за кубок. Теперь им предстоит сосредоточиться на первенстве.

В этом сезоне, напомним, ФК «Калуга» вышел в Золотую группу, где после пяти матчей занимает седьмое место из десяти. Следующая игра пройдет на выезде в Астрахани. Космонавты сыграют с местным ФК «Волгарь».