+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт ФК «Калуга» вылетел из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
Новость дня Спорт

ФК «Калуга» вылетел из Кубка России, пропустив на 93-й минуте

В среду, 21 августа, калужские футболисты досадно уступили энергетикам.
Сергей ПЕТРОВ
08:39 сегодня
0 280
Читайте KP40.RU:

Калужане на своем поле принимали ФК «Луки-Энергия» в рамках Кубка России.

Матч начался позитивно для калужан – на 42-й минуте космонавты открыли счет. Однако во втором тайме гостям Калуги удалось отыграться.

Концовка выдалась жаркой и, увы, сложилась не в пользу калужан. На третьей добавленной минуте «Луки-Энергия» сумел вырвать победу, заколотив мяч в ворота «Калуги».

Таким образом, наши футболисты прекратили борьбу за кубок. Теперь им предстоит сосредоточиться на первенстве.

В этом сезоне, напомним, ФК «Калуга» вышел в Золотую группу, где после пяти матчей занимает седьмое место из десяти. Следующая игра пройдет на выезде в Астрахани. Космонавты сыграют с местным ФК «Волгарь».

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
4еловек

А перекройте себе горло

...
Авто и транспорт
Какие улицы Калуги перекроют на День города
09:47 сегодня
2 1017
Белый Орёл

А перекройте себе горло

...
Авто и транспорт
Какие улицы Калуги перекроют на День города
00:45 сегодня
2 1017
ajax

Предварительно, в среду, 21 августа...

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
22:42 21.08
4 2911
Александр Щербаков

было дело они там даже буфер из автомобильных покрышек ставили.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:33 21.08
4 2911
mrTJohn

Может, надо уже какой-нибудь щадящий забор там поставить, чтоб не в смятку?

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:07 21.08
4 2911
mrTJohn

С завидной регулярностью ФСИНовский забор сносят. Крутой спуск и поворот в конце на 90 грд. не каждый гонщик осилит. Особенно в период, когда вода, что стекает со всей Н.Козинской, в конце подмерзает.

...
Происшествия
В Калуге произошло жесткое ДТП со смертельным исходом
14:06 21.08
4 2911
wolkmart

Не экономят топливо и ресурс техники, потому что отсутствует учёт его расходами все издержки с лихвой покрываются удорожанием проезда для населения. Вот и вся логика. А про охлаждение коробок передач на стоянке работой двигателя - просто бред некомпетентности и навешивание лапши на уши обывателя. Маргиналами они нас называют, продвинутые Либеро демократы.

...
Авто и транспорт
Калужане остались довольны изменениями в автобусах северного направления
12:21 21.08
4 2761
ajax

Какой массовый наплыв гостей, аж из 4-х регионов!))

...
Спорт
Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны
12:13 21.08
1 509
ajax

Водители тонаров, бетономешалок и проч. - безбашенные! Этот чел на классике ещё лего отделался. Страшно становятся, когда урюки на китайских самосвалах с наращенными бортами и перегрузом несутся с превышением, зачастую - вылезая из полосы. Тоже каждый случай - пограничный: повезёт - не повезёт...

...
Происшествия
В Калужской области многотонный грузовик не поделил дорогу с легковым автомобилем
12:07 21.08
1 1213
Bungee

«Ситроены» в строю

...
Статьи, аналитика, репортажи
Автокластер разогнал экономику Калужской области до триллиона рублей
11:29 21.08
2 2158
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkFOdnhWa3NtTVp4R2NUckhzZG9jcUE9PSIsInZhbHVlIjoiTDA2OWdYVFpCaDdxbURzYmZPSWNOdFJLeGJ3a1FMOE1ucm1SLzF3b052YWhEbWU5Vmpza3pDRUtMMW1UcTlGVGJaMzVzY0JvdFhDbGswaWVBZnptMk9vTUZWTDdHSzJqM0gwTU9rQmdzVStvdjVmcElRSFZNZGF3WU9BSGpIQUhWM0FQU3ZQaHhiNTE2UzY0bXU4OW5ZTklrSWhydkh4QXN3aXlKMXdXZ1BUeHhRV2VJM0QrZHpBc0hmM1hGbEtoa3ZtSmxTQjVGdXJIMHNHTU5RdWdSSHRFdnFHQkFCVmpYaG1qR01NZjkwNVB6dzNKcWJoTzFGMFMzNFZyWTFNVnNXTjU0Z2tML2hobHBFdk1KaDBRYXNXcTlCa2JCMmtHaGN1c3RKYzN4NmFGa05BQVQ1aEkreWRRR052T2ttaURta3hlYjNzYkJxUU54VE1lWks3cjZHTlBySVZFWFVtWUlUMFlyTlgxVW12SWJ2VDEzTFlNVE1mYzZvYjFHS0duMDY5NW94T2NuRGZRZFdrMTRSOXRTUUdNSjdLd2Y3UE5QMm96NS84VUFSU2N2clFleS9uWTV5SmtFc1J5eS9TbkcvRjhPdnVRRUM3dHJDempRWHljNFJmMWxRbVR5bE84am9SZEdYMEp0MFZRRjBYZHowczFiaEFoSW9nSEIwUlNlOFBkWkx3MXE1Vk5JU1MwazJZWkh4cnVQZ2hvbCs4cWNpczV3YjNDUnBSRXFEMUg0b1ZkTDNocEg1Z1lESCtqZ3JFbGZYSUxuK0RBTWNpZFF1ZkVYNGFlYlQ4WUh2ZU5sRlA5N2x0Q3RXeldJQTVUdTVXb2V1aS9vTGR5RWZUUiIsIm1hYyI6ImFkNTlhOThkZjk0MDBkNzFjYzYxNGU1ZThkYjI2YWQ5YjczYWVhOWM4ODc3MjQ4OTcxOGU1MTA0YjI5ZWM3NGIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImdqOEh4K3pnbldFSWQ3S05jK0J4cmc9PSIsInZhbHVlIjoiVVhsUjNrNktrd3ZXK3g3cjhOWEIyZ0FaM2psWFJPZ2p6YmtJdWFYd1c5UWd6d0xXMEg3ZkdXdFZOQmdJUWRDSDgrZlBWRmxEemYrS0R4Z2dSWUF2S1ZKTCswZ20wZWp2WWtQa3RrV0drSEpjTi95V2dVaE9DQ0s4clA4eEppVUw1d0UzUU50WmJwclB3MC9kN2NkK2VteW9scklGVHJZUUhNanBUYkR3K0RyUTZzS2E4OXROQnFBOGRheExzWlpqa3lYK2hTY1N3UnRLS1pFVzB4Zk0raXVMWUg2WW8zckVZRFBFUkFZMFdiNHJQeGcwWi9ia09RVE95RTljSEEyc2tWdUJoUFdxMFN6RmloMTBRTnoxWnMvd3dLdDFGV1VKK0pKb25tdHVCcWtLZ2RmdFJFQlJ4Ty9nVjhZalZqQWpoQU41Nm5sQ2lLSE9zaGh5ZkVjOE5JY3Vaa1dGRzZhV1Y2cFl4ZCt6Qi9VNkJtMEhOYTRvUElaZFFxeDN2UCtIS3BQUTkxbGYxcHBCSVVMQ2VJOEkxeXoxQnJOQ2VrNTBuN1VLZG5kZWVLS1dCR25FbHFYQSttc09RYWhBK0RMdyIsIm1hYyI6IjkyOWI3NjM2NTgxNmQ2ZGI1NjFkMzEwYWU4NzYxYjM4MDZkZDYwZTY0Yjg2NTU2MzY2MTkyMGQ2NDIyMTdmOTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+