ФК «Калуга» вылетел из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
Калужане на своем поле принимали ФК «Луки-Энергия» в рамках Кубка России.
Матч начался позитивно для калужан – на 42-й минуте космонавты открыли счет. Однако во втором тайме гостям Калуги удалось отыграться.
Концовка выдалась жаркой и, увы, сложилась не в пользу калужан. На третьей добавленной минуте «Луки-Энергия» сумел вырвать победу, заколотив мяч в ворота «Калуги».
Таким образом, наши футболисты прекратили борьбу за кубок. Теперь им предстоит сосредоточиться на первенстве.
В этом сезоне, напомним, ФК «Калуга» вышел в Золотую группу, где после пяти матчей занимает седьмое место из десяти. Следующая игра пройдет на выезде в Астрахани. Космонавты сыграют с местным ФК «Волгарь».
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