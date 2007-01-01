Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны
Калужскую область на состязаниях представляют пять лучников из спортшколы «Многоборец», сообщили во вторник, 20 августа в министерстве спорта Калужской области.
Соперники калужан приехали из Самарской, Московской, Челябинской областей и республики Башкортостан.
В дисциплине ачери-кросс спортсменам предстоит пробежать 2,5 километра и после каждых 800 метров стрелять из лука.
Я недоволен новыми автобусами. Находящиеся на стоянке на ул. Герцена, осуществляют стоянку с работающим двигателем. Замечено, что работают они и 15 минут, и 20, и даже больше часа. Это очень шумно, неэкологично и не экономично. В соцсетях пишут о похожей ситуации на Калуге-1. Горуправа дала ответ: "С автобусами проблем нет. Во время стоянки, чтобы охладить коробку передач, автобус должен некоторое время работать. Это техническая особенность." Во как! Интересно, на ночь их хоть глушат?...
Автобусы ходят достаточно стабильно, кондиционеры худо-бедно, но работают , а теперь ещё и валидаторы, наконец-то, подключили. Время в пути сократилось. Такими темпами скоро и жаловаться не на что будет. Спасибо большое за это! - написала одна из наших читательниц. А вы что думаете по этому поводу? Согласны с таким мнением? Пишите в комментариях....