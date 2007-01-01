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Спорт

Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны

Три десятка спортсменов из четырех регионов России борются за звание лучшего снайпера.
Владимир Андреев
07:34 сегодня
0 210
Министерство спорта Калужской области
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Калужскую область на состязаниях представляют пять лучников из спортшколы «Многоборец», сообщили во вторник, 20 августа в министерстве спорта Калужской области.

Соперники калужан приехали из Самарской, Московской, Челябинской областей и республики Башкортостан.

В дисциплине ачери-кросс спортсменам предстоит пробежать 2,5 километра и после каждых 800 метров стрелять из лука.

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Лента комментариев
mrTJohn

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sergey_l

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