Кубок России по стрельбе из лука собрал в Калуге сильнейших стрелков страны

Три десятка спортсменов из четырех регионов России борются за звание лучшего снайпера.

Калужскую область на состязаниях представляют пять лучников из спортшколы «Многоборец», сообщили во вторник, 20 августа в министерстве спорта Калужской области.

Соперники калужан приехали из Самарской, Московской, Челябинской областей и республики Башкортостан.

В дисциплине ачери-кросс спортсменам предстоит пробежать 2,5 километра и после каждых 800 метров стрелять из лука.