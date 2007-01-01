Калужские спортсмены взяли «серебро» на Кубке России по морскому многоборью
Воспитанники спортшколы олимпийского резерва имени Вячеслава Иванова завоевали серебряные медали в парусной гонке.
Соревнования проходили в Воткинске, республика Удмуртия, - сообщили в понедельник, 19 августа, в региональном министерстве спорта.
Команда гребцов из Калужской области поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета в дисциплине ЯЛ-6-парусная гонка.
В морском многоборье приняли участие сильнейшие команды из Санкт-Петербурга, Свердловской и Калужской областей, республики Удмуртия и Ханты-Мансийского автономного округа.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
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