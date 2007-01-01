Калужские спортсмены взяли «серебро» на Кубке России по морскому многоборью

Воспитанники спортшколы олимпийского резерва имени Вячеслава Иванова завоевали серебряные медали в парусной гонке.

Соревнования проходили в Воткинске, республика Удмуртия, - сообщили в понедельник, 19 августа, в региональном министерстве спорта.

Команда гребцов из Калужской области поднялась на вторую ступеньку пьедестала почета в дисциплине ЯЛ-6-парусная гонка.

В морском многоборье приняли участие сильнейшие команды из Санкт-Петербурга, Свердловской и Калужской областей, республики Удмуртия и Ханты-Мансийского автономного округа.