Спортсмены из Калужской области взяли «серебро» на чемпионате России по пляжному волейболу

Девятый этап чемпионата России завершился в воскресенье, 18 августа, в Обнинске.

Спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов в финальном матче проиграли Олегу Стояновскому и Илье Лешукову из ямальского «Факела».

- Медали призёрам вручили Дарья и Артем Ярзуткины - дети Василия Васильевича Ярзуткина, памяти которого был посвящен 9 этап чемпионата России по пляжному волейболу, - уточнил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.