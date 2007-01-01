Спортсмены из Калужской области взяли «серебро» на чемпионате России по пляжному волейболу
Спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Дмитрий Веретюк и Алексей Архипов в финальном матче проиграли Олегу Стояновскому и Илье Лешукову из ямальского «Факела».
- Медали призёрам вручили Дарья и Артем Ярзуткины - дети Василия Васильевича Ярзуткина, памяти которого был посвящен 9 этап чемпионата России по пляжному волейболу, - уточнил министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....