Юный каратист из Калужской области взял «бронзу» на Первенстве ЦФО
Соревнования проходили в Брянске, сообщило в субботу, 17 августа министерство спорта Калужской области.
Воспитанник спортшколы «Триумф» поднялся на третью ступеньку пьедестала почета в дисциплине «Ката».
Всего в Брянск на соревнования по каратэ приехало более 400 спортсменов из 13 регионов России.
Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников....
Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века....