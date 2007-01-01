+27...+28 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Юный каратист из Калужской области взял «бронзу» на Первенстве ЦФО
Новость дня Спорт

Юный каратист из Калужской области взял «бронзу» на Первенстве ЦФО

Спортсмен из Людиновского района, Андрей Денисов занял третье место на Первенстве ЦФО по каратэ.
Владимир Андреев
07:47 сегодня
0 245
Министерство спорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Соревнования проходили в Брянске, сообщило в субботу, 17 августа министерство спорта Калужской области.

Воспитанник спортшколы «Триумф» поднялся на третью ступеньку пьедестала почета в дисциплине «Ката».

Всего в Брянск на соревнования по каратэ приехало более 400 спортсменов из 13 регионов России.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
Лента комментариев
maks17

Не так уж и много сделали,однако.А где ж пляж?

...
Благоустройство
В Калужской области откроется ещё одно благоустроенное место для отдыха
11:41 сегодня
1 577
maks17

Примерно в тему-пора ДПС обратить внимание на перекресток СТ.Разина-Никитина.Каждый день минимум одно ДТП.Уже давно пора поставить камеры (и знаки,чтоб побаивались летать как черти на мигающий сигнал),сделать разделительную разметку по Никитина.И вообще-по всей аллее от пл. Победы вниз попробуй поверни или развернись-не видно машин из-за кустарников.

...
Общество
Калужская область оказалась в последней четверти рейтинга по количеству ДТП
11:35 сегодня
1 375
mrTJohn

Своих не бросят, пока всё не выжмут.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:31 сегодня
9 11430
alexb82

Что вы журналистам вопросы задаете, создайте инициативную группу и разберитесь в этом вопросе.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:28 сегодня
9 11430
alexb82

Уж не знаю где вы получаете 35, за 50 не смогли рабочих найти, в охране только если, так устройтесь на нормальную работу.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Как снизить платеж за содержание жилья, который в Калуге подорожал до +133%
08:26 сегодня
9 11430
Александр KU

Вааау. Во это впечатляет. Бурьян, бетонные столбы электропередач. Есть место где присесть, красивая урна, чугунные фонари, и особенно понравилась ночная подсветка вписанная в пешеходную часть. И хотелось бы выразить благодарность что имеется разделения для пешеходов и вело-самокато транспорта. Всё в тенденциях 21 века.

...
Статьи, аналитика, репортажи
В Мосальске прошла приемка обновленного общественного пространства
07:22 сегодня
1 610
ajax

С каких улиц? Из техники только -"возы"? А - погрузчики, экскаваторы и проч.? И с какой периодичностью это будет теперь делаться раз - год?

...
Общество
Из Калуги за неделю вывезли 257 кубометров стихийных свалок
00:00 сегодня
1 557
ajax

Автор, когда пишут про снаряды, то обычно указывают калибр и страну производства. Почему вы это опустили? И они находились рядом друг с другом, были присыпаны землёй- травой, или лежали на тропинке все 80 лет?

...
Происшествия
В Думиничском районе обнаружили два артиллерийских снаряда
23:55 18.08
1 586
ajax

В других источниках пишут и возраст водителя, и пол пассажира! Но почему - не здесь???

...
Происшествия
Прокуратура взяла на контроль дело о смертельном ДТП в Калужской области
22:17 18.08
1 1202
VGA

Статья была на модерации с 8 августа ))

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужский крестьянин-поэт написал знаменитые песни, которые любили петь на застольях
18:37 18.08
2 1066
Афиша
Музыка и танго: что посетить калужанам в ближайшие дни
Новости компаний
eyJpdiI6IkhxTEsxTlVRcE9xVXBJM2lWb1JqeUE9PSIsInZhbHVlIjoiaCtnT28yRkw4ZVJYN0YxeVNjRzhqcGlDVGZ1R04rZmpSZFdLbVVYeEptS0IrZFZoWHJMUmZxOXA4V3JNOURkaklFeThMOE5jVll5OSs0RndVc3FMQVloVnRxSTk4ajRRYUlwSisyTlNGTUFrOVA1b0M5THNVOGtPdi8rYzZJcXRuZDdLMzM4T3JVdnE3bGkrckk2cDBIOUVWMGFrTlpabWVQMmt1cGJhRDhFb3RKUjgwZ3lFR1hNVDBkY2Q2YlBDa3BWMGNlaW0wYnBhaEVZVUJocGpaK2RGcFRlb04vWWNUQUMyQnpmYWJSV2dFQ1BxVnl6RFJFS0F6eWRNcVZ1QkNhbjJTeUdkU0J5enVkcyt0WWl5QjRGT2FPbk40MWRpamZvc0xXdmovdzNNdTNaQmQ1MDM2a0NobUNvdkR1UlBMU0tqZ3MvMTc3a3hEd0tpYTRzUlpDalpmWjdiVmhTMlBGMG9iTitRakh4VURzcTRPNCtVQmcrMldmc0lzSDArWGFIbCtXOHliWHVITkZ4RlFYR2Z5QkozVCtWQ3p0OC9RUHFWVk9hb0Z4ZVpJTTV4SVdSNVc3ZDM3SGtLYkx3MGMyMld6eUNzSEx5N09iUk5ycTdxNFZkMkplUXRNVkNFcE1NOTU1L01PRnRVazFZUm16R1h5RDRIR2c2QkVsOFRPNHdpeGJ6b0RZWkJBZVRwemhZTWdndU52V0hwUFEva3dMUEJLcGJVUWYxMTJCV0VIUGxPSEphenJYVE5OV0xsWUZkYjZ1TEE2eWJCdkVFTVdVVTZLOUNzcURwNUt2TmQ5YUt1TlRSQkNxMDYySzVwRHVHSnQ5TnpWb3AwOWlhSyIsIm1hYyI6ImRiNTlhYjQ0OTViM2ZhZTU0MTU4MjAzMTkzOTVkNTg3Y2E2NmY5OGY5YTQ0OGZiY2E2NzA5MTI2NDk4NWVjNjIiLCJ0YWciOiIifQ==
eyJpdiI6ImJpM2x0TzRnSjd2NklrUnppUXd5dFE9PSIsInZhbHVlIjoidnc4bUVpNXlxYXVSQ2Y0dzRKcERKcGV2TzVnS1pyTy9CUndvejQ3TDB2WVNOaVd1bnZLdHRVWVBaNEdkd1FEeXlOQVJ5eHVlMlAxcW9rZEdqOXRHSUVWQ1ZuNmN4akRNSFlnUjRNcXRCSnpyQ05sM0hZdnRHYUoxa2NmdXdMWnIra3NzYUxzNHRqWCtMblZlWkhUR2dWMCsrYzl4eHRJL3pDZWRwZ3FiV1pIQXAzR2tsZEtvR3gwQ0lEQTg1L0xxekkzT0NyUHY2ZDUvREJ0WjA1UlFBaXZtNmtPRGZFM3ZDencwbGNPZ05xcTFMYXBKMUlXWXB5MURRU094dUhuZkozdWk3Zmg0amJrQWQzU1Z5dHppK1dJSTN1RS9CN1Y0a216aXNGWDRFN0VjNGFCYnBhRWZZUFNOdGpsaXg4Y3R5ZSthajd0OCtPcTNubDZ4bCtyUHdoYldWanlLSWxsa0grSVE4SlVzOEFlZGFISWF0R0F5MDFoTm1EV0kzY290Si9UWWlHL1U5M1V1ZTZRZUVIU3VOM2dGRkY1d3h3U3k3OVNQZmNTVWJIVHFrcHByZldZcms1RENSVXRGcmJyZSIsIm1hYyI6ImVmZGJkMjA3YTIwNjBlOTg3NDcyNzUwMGJjM2EwMjY5MmM5M2RiNzUyYjQyMWIzNGZiNGE5MTI3YTc1ZGYyOTMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+