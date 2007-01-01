245 Министерство спорта Калужской области.

Юный каратист из Калужской области взял «бронзу» на Первенстве ЦФО

Владимир Андреев

Спортсмен из Людиновского района, Андрей Денисов занял третье место на Первенстве ЦФО по каратэ.

Владимир Андреев 245 Министерство спорта Калужской области. Читайте KP40.RU: