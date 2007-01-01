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Новость дня Спорт

В Калужской области назвали лучших гонщиков и стрелков

В Думиничском районе завершились сразу два спортивных состязания.
Владимир Андреев
07:43 сегодня
0 333
Министерство спорта Калужской области.
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Близ деревни Хотьково прошел мотокросс на Кубок губернатора и Всероссийские соревнования по стрельбе из лука.

На трассе мотокросса ревели моторами своих байков около 150 спортсменов из регионов России и республики Беларусь, - сообщает во вторник, 13 августа, министерство спорта Калужской области.

Победителем и обладателем Кубка губернатора стал спортсмен из Каменск-Уральска Свердловской области.

Рядом выясняли, что самый меткий в дисциплине «Ачери-кросс» стрелки из лука. По мишеням стреляли 30 лучников из четырех регионов страны.

Женская сборная Калужской области заняла весь пьедестал почета. Это спортсменки школы «Многоборец».

«Золото» у  Юлии Клапоусовой, серебряную медаль завоевала Валентина Линькова, а «бронзу» забрала Виолетта Камоликова.

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Лента комментариев
VGA

17 мая 2003 года, в Калуге был установлен памятник Голубицкому, который я кстати, нигде не нашёл.

...
Общество
13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
20:02 13.08
10 5662
VGA

Там по прямой между ними 34 км. Год . Ровно год.

...
Общество
13 августа в Калуге начала действовать телефонная станция
19:57 13.08
10 5662
ajax

Ты летишь в буханке на одной стороне этой гигантской по ширине «трассы», а жены в игрушечном «Мицубиси» мчатся на другой.

...
Статьи, аналитика, репортажи
Зачем в Монголии метают овец с моста, и где на Алтае бабушка курит трубку
19:40 13.08
1 3401
ILR

Если посылаете обращения, то неплохо бы публиковать их здесь - кому отправили, что кто ответил. Если ответа нет, то дальше жалоба в рамках действующего законодательства. Говорят по понедельникам планёрки проводятся Денисовым, почему ему не задать вопрос.

...
Общество
В Калуге на детской площадке обитают кони
19:29 13.08
5 1700
VGA

Обслуживать, а не вмещать. Не поместится в этом здании 60 тысяч человек.

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
18:57 13.08
4 1066
nikol

Может обслужить 60 тысяч человек, это в день,в месяц или в год, а может обслужит 60 тысяч и развалится. Пишите нормально а не загадками.

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
17:55 13.08
4 1066
Василёк

откуда столько больных на правом берегу ?

...
Общество
Поликлиника на Правом берегу в Калуге будет вмещать около 60 тысяч пациентов
17:08 13.08
4 1066
mrTJohn

А на фото потенциальный ученик?

...
Образование
В Калужской области создадут аграрные классы
16:30 13.08
1 814
shurup

Всё у нас растёт, зеленеет и колосится. В Телеге строчить легко. Всё равно ответственности никакой.

...
Экономика и бизнес
Губернатор рассказал о решении задач по росту экономики в Калужской области
16:21 13.08
2 1247
shurup

Спрашиваю без стёба: А не пора ли уже калужан эвакуировать?

...
Общество
Приехавшим курянам предложили работу в Калужской области
16:16 13.08
2 1434
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Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
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