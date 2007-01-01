В Калужской области назвали лучших гонщиков и стрелков
В Думиничском районе завершились сразу два спортивных состязания.
Близ деревни Хотьково прошел мотокросс на Кубок губернатора и Всероссийские соревнования по стрельбе из лука.
На трассе мотокросса ревели моторами своих байков около 150 спортсменов из регионов России и республики Беларусь, - сообщает во вторник, 13 августа, министерство спорта Калужской области.
Победителем и обладателем Кубка губернатора стал спортсмен из Каменск-Уральска Свердловской области.
Рядом выясняли, что самый меткий в дисциплине «Ачери-кросс» стрелки из лука. По мишеням стреляли 30 лучников из четырех регионов страны.
Женская сборная Калужской области заняла весь пьедестал почета. Это спортсменки школы «Многоборец».
«Золото» у Юлии Клапоусовой, серебряную медаль завоевала Валентина Линькова, а «бронзу» забрала Виолетта Камоликова.
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