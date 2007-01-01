В Калужской области назвали лучших гонщиков и стрелков

В Думиничском районе завершились сразу два спортивных состязания.

Близ деревни Хотьково прошел мотокросс на Кубок губернатора и Всероссийские соревнования по стрельбе из лука.

На трассе мотокросса ревели моторами своих байков около 150 спортсменов из регионов России и республики Беларусь, - сообщает во вторник, 13 августа, министерство спорта Калужской области.

Победителем и обладателем Кубка губернатора стал спортсмен из Каменск-Уральска Свердловской области.

Рядом выясняли, что самый меткий в дисциплине «Ачери-кросс» стрелки из лука. По мишеням стреляли 30 лучников из четырех регионов страны.

Женская сборная Калужской области заняла весь пьедестал почета. Это спортсменки школы «Многоборец».

«Золото» у Юлии Клапоусовой, серебряную медаль завоевала Валентина Линькова, а «бронзу» забрала Виолетта Камоликова.