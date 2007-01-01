Калужане стали бронзовыми призерами VIII этапа Чемпионата России по пляжному волейболу
Спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Игорь Величко и Максим Сиволап победили дуэт волейболистов питерского «Зенита» со счетом 2:1.
Соревнования проходят в Туле, на них приехало 32 мужских и 21 женская пары спортсменов.
Следующий, девятый этап Чемпионата России по пляжному волейболу пройдет в Обнинске 15 августа.
- Специалисты уже готовят корты у Дома ученых и на городской площади в наукограде. Отборочные туры пройдут на этих площадках, а также в спортивной школе олимпийского резерва А. Савина, - сообщили в министерстве спорта Калужской области.
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amaleasalmon
Интересный город, с какой стороны не посмотри. И на пляже можно отдохнуть, и поесть вкусно, и достопримечательностей много. Ездили туда знакомые на неделю и всё равно всё посмотреть не успели, хотят ещё зимой под новый год приехать. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не сильно жарко, много зелени....
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