Калужане стали бронзовыми призерами VIII этапа Чемпионата России по пляжному волейболу

Спортсмены волейбольного клуба «Обнинск» Игорь Величко и Максим Сиволап победили дуэт волейболистов питерского «Зенита» со счетом 2:1.

Соревнования проходят в Туле, на них приехало 32 мужских и 21 женская пары спортсменов.

Следующий, девятый этап Чемпионата России по пляжному волейболу пройдет в Обнинске 15 августа.

- Специалисты уже готовят корты у Дома ученых и на городской площади в наукограде. Отборочные туры пройдут на этих площадках, а также в спортивной школе олимпийского резерва А. Савина, - сообщили в министерстве спорта Калужской области.