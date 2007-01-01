Калужские хоккеисты сыграют бобровчанами

Вход на товарищескую встречу – свободный.

В понедельник, 12 августа, на ледовой арене Дворца спорта «Центральный» ХК «Калуга» в товарищеском матче сыграет с ХК «ЭкоНива – Бобров».

Эта игра станет этаким разогревом перед стартом первенства национальной молодежной хоккейной лиги, в котором принимает участие наша молодежная команда.

Как сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков, в сезоне 2024\2025 годов примут участие 24 команды, разбитые на две конференции.

Калужане будут выступать в первой, а бобровчане во второй.

Начала матча 12 августа в 17.00. Вход для всех желающих свободный.