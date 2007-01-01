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Новость дня Спорт

4 пары поженились в сквере Волкова в День физкультурника

Софья Фирсова
18:52 сегодня
0 271
Читайте KP40.RU:

В этот день проводили не только спортивные состязания. На калужском стадионе в сквере Волкова поженились четыре пары спортсменов.

Церемония бракосочетания на стадионе прошла в Калуге первый раз.

Калужане кружились в первом свадебном танце и получили символический семейный очаг. Его молодоженам передала начальник управления записи актов гражданского состояния Калужской области Варвара Антохина. В лампадках был огонь, который привезли из Муромского Свято-Троицкого монастыря.

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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Перед своей кончиной в 1504 году великий Московский князь Иван Васильевич (Иван III), женатый на византийской царице Софье Палеолог, завещал одному из своих сыновей – Симеону,  «город Колугу с волостьми и с путьми и з селы и со всеми пошлинами», и через год 18-летий князь Симеон Иванович выбрал  Калугу своим местопребыванием.

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10 августа калужане жаловались на состояние сквера
19:47 сегодня
3 4408
НинаZ

Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге.

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В Калуге начался монтаж флагштока под огромный триколор
20:32 09.08
3 3288
ajax

Снимок - "огонь"!(( С таким качеством ставить на сайт - себя не уважать и читателей! Нелюбо!

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17:36 09.08
1 600
elisei

Здоровья Владимиру!И долгих лет жизни.А сыну,и внукам позор..Ладно не общаться,но навещать же можно,человек без зрения..Помочь,поговорить.Рано или поздно не станет человека,и сразу на квартиру объявятся по наследству,как не в чем не бывало.

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Александр Справедливый

Это супер новость!Город ликует! Вы теперь про каждую яму будете спрашивать?

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Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
15:56 09.08
2 980
shurup

Сделали бы там полноценный стадион для ФК Калуга, вот было бы здорово. А то в областном центре стадиона нет.

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Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
13:15 09.08
2 980
mik27

нацист что ли ?

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нико

И это правильно.

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VGA

Точно золотые? А почему на фото диплом второй степени?

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09:07 09.08
1 868
mrTJohn

Ах-хах, точно. Такой телефон как на фото вместо смартфона дать им, сразу отвыкнут от гаджетов. 😃

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