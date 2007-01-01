4 пары поженились в сквере Волкова в День физкультурника

В этот день проводили не только спортивные состязания. На калужском стадионе в сквере Волкова поженились четыре пары спортсменов.

Церемония бракосочетания на стадионе прошла в Калуге первый раз.

Калужане кружились в первом свадебном танце и получили символический семейный очаг. Его молодоженам передала начальник управления записи актов гражданского состояния Калужской области Варвара Антохина. В лампадках был огонь, который привезли из Муромского Свято-Троицкого монастыря.