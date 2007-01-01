В Калуге отметили День физкультурника

Праздник ежегодно отмечают во вторую субботу августа.

Сегодня калужане и гости города приняли участие участие в различных спортивных состязаниях.

В сквере Волкова открыли площадку для пляжных видов спорта. Там выступили юные дзюдоисты, состоялся турнир по пляжному футболу. Также площадку опробовали волейболисты.В это время спортсмены разных возрастов сдавали нормативы, играли в баскетбол.

В Парке театра юного зрителя играли в шахматы, проходили квесты, сдавали нормы ГТО, стреляли из спортивной винтовки и учились складывать парашют.