В Калуге отметили День физкультурника
Сегодня калужане и гости города приняли участие участие в различных спортивных состязаниях.
В сквере Волкова открыли площадку для пляжных видов спорта. Там выступили юные дзюдоисты, состоялся турнир по пляжному футболу. Также площадку опробовали волейболисты.В это время спортсмены разных возрастов сдавали нормативы, играли в баскетбол.
В Парке театра юного зрителя играли в шахматы, проходили квесты, сдавали нормы ГТО, стреляли из спортивной винтовки и учились складывать парашют.
Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге....