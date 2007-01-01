«Калуга» сыграет на выезде со столичным «Велесом»

В четвертом туре наш футбольный клуб встретиться с ФК «Велес». Матч пройдет в воскресенье, 11 августа, в Домодедово. Игра начнется в 17:00 на стадионе "Авангард". Трансляцию можно посмотреть в официальном сообществе ФК «Калуга» во ВКонтакте или в телеграм-канале футбольного клуба. Сейчас «Калуга» занимает пятое место в турнирной таблице. За три тура воспитанники Евгения Лосева получили в копилку 4 очка. Наш соперник находится на втором месте.