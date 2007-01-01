«Калуга» сыграет на выезде со столичным «Велесом»
В четвертом туре наш футбольный клуб встретиться с ФК «Велес». Матч пройдет в воскресенье, 11 августа, в Домодедово. Игра начнется в 17:00 на стадионе "Авангард". Трансляцию можно посмотреть в официальном сообществе ФК «Калуга» во ВКонтакте или в телеграм-канале футбольного клуба. Сейчас «Калуга» занимает пятое место в турнирной таблице. За три тура воспитанники Евгения Лосева получили в копилку 4 очка. Наш соперник находится на втором месте.
Кому нужна эта гигантомания??? Это в какую копеечку влетело? В Черносвитино остановка вросла в землю, вся ржавая и в дырах, металл пальцем можно проткнуть! Заменить - денег нет, ждите. Зато покрасили. Как говорят: "Покрасить и выбросить". Нет детской площадки, нет магазина. На детскую площадку денег нет, магазина нет, так как предприниматели не идут. Так за те деньги, что потратили на такой флагшток, можно было и детскую площадку сделать, и магазин небольшой построить и сдавать в аренду предпринимателям. Да лучше бы эти деньги ребятам на войну отправили. Кстати, Черносвитино по прямой от ул. Кирова всего в семи километрах, а живём, как в дремучей деревне, где-нибудь в тайге....