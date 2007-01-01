В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»

Состязания начались в областном центре 7 августа. Сегодня заключительный день. Об этом сообщает минспорта Калужской области.

Участие в фестивале принимают как гости V Всероссийского форума «Цифровая эволюция», так и дети, занимающиеся в рамках III межрегиональной ИТ-смены. Участники соревнуются в настольном теннисе, диджитал-баскетболе, диджитал-хоккее.

Вчера в рамках мероприятия прошло сражения льду между региональной хоккейной командой и сборной заместителей губернаторов и министров регионов России.