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Спорт

В Калуге проходит фестиваль «Цифровые спортивные игры»

Софья Фирсова
11:10 сегодня
0 214
Читайте KP40.RU:

Состязания начались в областном центре 7 августа. Сегодня заключительный день. Об этом сообщает минспорта Калужской области.

Участие в фестивале принимают как гости V Всероссийского форума «Цифровая эволюция», так и дети, занимающиеся в рамках III межрегиональной ИТ-смены. Участники соревнуются в настольном теннисе, диджитал-баскетболе, диджитал-хоккее.

Вчера в рамках мероприятия прошло сражения льду между региональной хоккейной командой и сборной заместителей губернаторов и министров регионов России.

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Лента комментариев
shurup

Сделали бы там полноценный стадион для ФК Калуга, вот было бы здорово. А то в областном центре стадиона нет.

...
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Лестницу к спортшколе «Труд» начали ремонтировать
13:15 сегодня
1 281
mik27

нацист что ли ?

...
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нико

И это правильно.

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09:57 сегодня
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VGA

Точно золотые? А почему на фото диплом второй степени?

...
Спорт
Впервые в истории Калужской области калужанки получили награды на Первенстве мира по рукопашному бою
09:07 сегодня
1 407
mrTJohn

Ах-хах, точно. Такой телефон как на фото вместо смартфона дать им, сразу отвыкнут от гаджетов. 😃

...
Общество
В Калужской области дали возможность родителям получить помощь при проблемах зависимости ребенка от гаджетов
09:02 сегодня
1 431
Василёк

кому должны и что будет если не сдадут кто расскажет ?

...
Общество
Завершается облицовка фасада в новом здании калужского ТЮЗа
22:33 08.08
1 1022
Василёк

а на мнение калужан, как обычно - плевать. утритесь.

...
Общество
«Озон» построит в Калуге гигантский склад
22:29 08.08
1 5015
ajax

А чиновники-то разрешили там плескаться?

...
Благоустройство
Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу
18:39 08.08
2 2772
Тополь Березин

Везёт же людям! Видно что Глава администрации думает и уважает жителей муниципалитета. А вот в Барятинским районе к не менее красивому озеру Бездон и озеру Милятино доступ для простых людей и местных жителей закрыт, нельзя ни искупаться, ни рыбу половить, ни насладиться красотой. И никому до этого нет дела....

...
Благоустройство
Живописный водоем в Калужской области получил удобный спуск к пляжу
17:31 08.08
2 2772
Н.Влюбчивый

Пока не начнут сажать калужских бездельников за непринятие мер, ситуация не измениться.

...
Общество
Калужане пожаловались на собак в парке "Мир"
17:17 08.08
1 1445
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Променад-концерты и мюзикл: что посетить калужанам в ближайшие дни
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